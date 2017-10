Najboljše gledališke uprizoritve pretekle sezone

Letošnja edicija festivala Borštnikovo srečanje bo gostila okoli 70 različnih dogodkov - od gledaliških predstav in pogovorov do bralnih uprizoritev in strokovnih srečanj

Stenica (PG Kranj in MG Ptuj)

52. Borštnikovo srečanje bo med 20. in 29. oktobrom v Mariboru gostilo okoli sedemdeset različnih dogodkov – od gledaliških predstav in pogovorov do bralnih uprizoritev in strokovnih srečanj – ter več domačih in tujih gostov. Letošnji festival je posvečen sodobni finski dramatiki in gledališču. Na zaključni prireditvi bodo podelili nagrade in Borštnikov prstan za življenjsko delo, ki ga letos prejme dramska in filmska igralka, pesnica, esejistka in dramatičarka Saša Pavček, od leta 1985 stalna članica SNG Drama Ljubljana. Odigrala je več kot 120 različnih vlog v gledališču, filmih in na televiziji.

Potem ko je z mesta umetniške direktorice konec februarja odstopila Alja Predan in Ministrstvo za kulturo na prvem razpisu ni našlo ustrezne zamenjave, bo Festival Borštnikovo srečanje do konca leta kot v. d. umetniške direktorice vodila dolgoletna sodelavka festivala in univerzitetna diplomirana dramaturginja Ksenija Repina.

Festival bodo odprli 20. oktobra ob 17.00 z razstavo fotografij Aljoše Rebolja Hommage à Tomaž Pandur, ki jo je pripravil Pandur.Theaters v sodelovanju z MOM in FBS. Ob 20.oo bo sledila otvoritvena predstava Naše nasilje in vaše nasilje v režiiji Oliverja Frljiča, ki je nastala po navdihu romana Estetika odpora Petra Weissa v izvedbi HAU Hebbel am Ufer iz Berlina in Slovenskega mladinskega gledališča s koproducenti. Predstava opazuje Evropo, ki jo je presenetila begunska kriza, Evropo, ki brez pomislekov pozablja na svojo kolonialno preteklost, medtem ko zapira meje tisočim, ki bežijo prav pred posledicami evropske in ameriške politike. Kakor da bi dvajseto stoletje trmasto počelo samo eno – podpihovalo nacionalne narcizme, ki so eno množico učili, da je boljša od drugih, ob tem pa namerno pozabljalo, da je že sama izključenost oblika nasilja.

V tekmovalnem programu, ki ga je izbrala selektorica Petra Vidali, bo na ogled enajst uprizoritev, čeprav jih je Vidalijeva izbrala dvanajst. Predstavo Svetovalec, Katalog burlesknih dialogov, v kateri je imel naslovno vlogo tragično preminuli Gašper Tič, bo nadomestila projekcija posnetka premierne izvedbe igre Mileta Koruna Svetovalec. Vse tekmovalne predstave bodo odigrane v SNG Maribor razen predstave Nemoč v produkciji Zavoda Imaginarni in Mini teatra Ljubljana, ki bo na ogled v zapuščenem stanovanju na Ruški cesti 6, ki je sicer v lasti mariborske Sinagoge.

V sklopu mednarodnega programa, ki ga je še pred odstopom pripravila Alja Predan, se obeta gostovanje TEATAR &TD Zagreb z uprizoritvijo Magic Evening v režiji Anice Tomić. Na programu so tudi uprizoritev Ordinary People v režiji Jane Svobodová in Wen Hui ter produkciji Archa Theatre iz Češke s koproducenti. V Maribor pa pride tudi uprizoritev Kristiana Smedsa: Sad Songs from the Heart of Europe, sadsongskomplex:fi theatre group iz Finske, ki jo bo mogoče videti v sklopu finskega fokusa. Ta bo med 23. in 25. oktobrom, v publikaciji Sodobna finska drama pa so prevedena tri finska dela, med drugimi v Maribor pride tudi finski pisatelj Kristian Smeds. Z glasbeno-besednim projektom bo Zgodbo o harfi v štirih polurnih terminih predstavila še Zvezdana Novaković.

Na festivalu se bodo predstavili tudi študenti UL AGRFT, ki bodo uprizorili šest svojih produkcij, pripravljajo dva filmska večera kratkih igranih filmov, projekt Instant drama/predstava, sodelujejo pa tudi pri bralnih uprizoritvah, pisanju biltena in vodenju pogovorov o knjižnih novitetah s področja uprizoritvenih umetnosti

Na okrogli mizi Dramaturgi iz oči v oči, se bodo srečali slovenski in nemški dramaturgi. Kako se programiranja repertoarjev lotevajo v Sloveniji, kako v Nemčiji, kako je z razvijanjem novih formatov, pisav, kakšne so smernice, kako se odzivamo na aktualno družbenopolitično dogajanje ... To so vprašanja, ki se jih bodo lotili med debato na okrogli mizi in na neformalnih srečanjih. Na simpoziju, ki ga pripravlja Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v sodelovanju z Radiem Slovenija (programom Ars), pa se bodo spraševali o (Ne)pretočnosti med institucionalno in neinstitucionalno gledališko sceno. Z referati bodo v dopoldanskem delu simpozija sodelovali Nenad Jelesijević, Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič in Rok Vevar. Okroglo mizo bo v popoldanskem delu z neposrednim prenosom na Radiu Slovenija (program Ars) vodila Alja Lobnik.

Na festivalu so tudi letos pripravili razstavo v treh sklopih: v prvem so na ogled fotografije s sklepne prireditve 51. festivala; drugi sklop je namenjen uprizoritvi Učene ženske po motivih Molièrovih Učenih žensk v režiji Jerneja Lorencija in izvedbi SLG Celje, najboljši predstavi preteklega leta. Ta del vključuje fotografije Jake Babnika, scenske skice Braneta Hojnika, plakate in gledališki list, nekaj člankov in izbor kritik o uprizoritvi. Tretji sklop je posvečen Daretu Valiču, prejemniku Borštnikovega prstana 2016, skozi fotografski pregled gledališkega opusa. Razstava bo od 27. oktobra 2017 dostopna na portalu sigledal.org in spletnih straneh sodelujočih institucij.