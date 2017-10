Plečnikove urbane intervencije

V Plečnikovi hiši bo potekala konferenca Plečnik, mesto in jaz, na kateri bodo priznani domači in tuji strokovnjaki soočili svoje poglede na Plečnikove ideje

V letu 2017, ko obeležujemo 60. letnico smrti in 145-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, so v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (Plečnikovi hiši), v sodelovanju z različnimi partnerji pripravili vrsto projektov, razstav in dogodkov. V petek 20. oktobra ob 18.00 bo v Plečnikovi hiši potekala okrogla miza z naslovom Plečnik, mesto in jaz, na kateri bodo priznani domači in tuji strokovnjaki predstavili svoje poglede na Plečnikove ideje. Pred tem pa se lahko udeležite 45-minutnega sprehoda skozi Plečnikovo Ljubljano z zborom pred Križankami ob 17. uri.

Plečnik, mesto in jaz raziskuje Plečnikove urbane intervencije, ki bodo objavljene kot Dossier na angleški spletni platformi Architectuul, spletni publikaciji za arhitekturo in platformi za spletno arhitekturno skupnost, ki je bila ustanovljena leta 2010. Platforma Architectuul bo preko svojega kataloga odprtih besedil, podatkovne baze arhitekturnih projektov, povezal Plečnikove projekte v Dossier z razpravo o njegovih idejah.

Jože Plečnik je ustvaril številne arhitekturne mojstrovine, oblikoval osnove dojemanja današnje Ljubljane in bil tudi izjemen učitelj, ki je razvil samosvoj arhitekturni jezik. To kar resnično ločuje Jožeta Plečnika od njegovih vrstnikov nekoč in danes, je njegova sposobnost ustvarjanja edinstvenega odnosa ter povezav med človekom in njegovim okoljem. Ta Plečnikova ideja presega oblikovanje zgolj enega predmeta oziroma stavbe. Vključuje namreč tudi gibanje, čas in raznolike prostorske konfiguracije. V tem kontekstu je njegov poziv h klasičnim oblikam posebno sredstvo za doseganje drugačnega končnega cilja – oblikovanja komunikacije, orientacije in vzpostavljanja identitete. Ker je Plečnik mesto dojemal kot živ organizem, se je izogibal formalnim sistemom za vpeljavo sprememb v urbana okolja.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

-Aljoša Dekleva (diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in kasneje magistriral z odliko na Architectural Association School of Architecture v Londonu leta 2002; leto kasneje je s Tino Gregorič ustanovil biro dekleva gregorič arhitekti)

-Tina Gregorič (diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in nato magistrirala z odliko na Architectural Association School of Architecture v Londonu 2002; leta 2003 je z Aljošo Dekleva ustanovila biro dekleva gregorič arhitekti; od leta 2014 je redna profesorica na Tehnološki univerzi na Dunaju)

-Andrej Hrausky (leta 1976 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani; od leta 1975 je član uredniškega odbora AB in Arhitektovega biltena; kuriral je več kot 200 razstav in ustanovil arhitekturno galerijo Dessa v Ljubljani; je avtor številnih knjig in člankov o Jožetu Plečniku)

-Ana Porok (umetnostna zgodovinarka, od leta 2002 kustosinja Plečnikove zbirke v Arhitekturnem muzeju Ljubljana; od leta 2010, ko je upravljanje Plečnikove hiše prešlo v roke Muzeja in galerij mesta Ljubljane, je kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, njeno delo pa se osredotoča na Plečnika)

-Thibaut de Ruyter (študiral arhitekturo v Lillu in Kopenhagnu; deluje na področju arhitekturne kritike, je kustos in pisec za revije L'architecture d'aujourd'hui, Artpress, Il giornale dell'architettura, Particules, Fucking Good Art, Frieze)

-Maruša Zorec (redna profesorica na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani; v svojem arhitekturnem opusu združuje različne interese - od scenografij do mestnih intervencij ter prenov zgodovinskih stavb; njena je tudi prenova Plečnikove hiše)