Prvi romski protest

Za romsko skupnost je bil danes zgodovinski dan. Pred vlado in Državnim zborom je protestiralo lepo število Romov, ki so politike opozorili na razmere, v katerih živijo.

Prvi protest Romov pred Državnim zborom v Ljubljani

© Borut Krajnc

Romska glasba, branje romskih pesmi ter nagovori romskih voditeljev, ki so naslavljali vlado in poslance. Tako je bilo danes pred Državnim zborom. Za protest so se odločili, ker so na vlado naslovili nekaj najbolj nujnih predlogov in zahtev za izboljšanje življenjskih razmer in izobraževanja Romov. Vlada pa jim je zgolj odgovora, da ne more storiti nič in da ima zvezane roke.

Pred Državnim zborom so politiko opozorili, da si zaslužijo človeka vredno življenje in da tega ne bodo zmogli sami, saj prav zaradi dolgoletnega zatiskanja oči pred romsko problematiko s strani državnega vrha živijo v začaranem krogu revščine. Vlado so opozorili, da si zaslužijo vsaj vodo in elektriko, saj niso hlevske živali, temveč pa ljudje. In dodali, da imajo hlevske živali v hlevih elektriko in pitno vodo, premnogi Romi pa v svojih bivališčih ne. Od vlade so še zahtevali, da se odredi oziroma uzakoni moratorij na rušenje (nelegalnih) romskih gradenj, dokler se ne najde sistemska rešitev glede nelegalnih romskih naselij in usode številnih Romov in njihovih otrok.

Pred Državnim zborom so politiko opozorili, da si zaslužijo človeka vredno življenje in da tega ne bodo zmogli sami, saj prav zaradi dolgoletnega zatiskanja oči pred romsko problematiko s strani državnega vrha živijo v začaranem krogu revščine.

Vsi, tudi predstavnika organizatorjev protesta, Haris Tahirović (Zveza romske skupnosti Umbrella - Dežnik) in Zvonko Golobič (Zveza za razvoj romske skupnosti), pa so ob tem poudarili, da je prvi romski shod pred državnim zborom zgolj opozorilo. Naslednjič, zagotavljajo, se jih bo zbralo veliko veliko več.