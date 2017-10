Novi škotski humor

Daniel Sloss, stand up komik, ki smeši človeško hinavščino

Daniel Sloss, ki k nam prihaja že četrtič, velja za enega najbolj priljubljenih predstavnikov mlajše generacije standuperjev.

© arhiv organizatorja

Stand up komiki, tisti res dobri, so postali sodobni rock zvezdniki – uživajo medijsko slavo, hodijo na turneje, nastopajo pred polnimi dvoranami, dajejo avtograme in obravnavajo družbeno zanimive teme. Med takšne komike sodi tudi (komaj) 27-letni Daniel Sloss, ki velja za enega najbolj priljubljenih predstavnikov mlajše generacije standuperjev. Potem ko je osvojil rodni Otok, so najprej sledile ZDA in Avstralija, zadnjih nekaj let pa uspešno prodira tudi v druge evropske države in dokazuje, da je splet oziroma zlasti YouTube, kjer njegovi posnetki dosegajo tudi po milijon in več ogledov, močno orodje, ki lahko ljudi izpred telefonov in računalnikov spravi tudi v dvorane.

Avstralski Herald Sun je o njegovih nastopih zapisal, da na njih s svojim humorjem inteligentno in ironično napada človeško hinavščino. Časnik Mail On Sunday ga je označil za prikupno temačnega, New York Times pa mu je pripisal, da je umazan, ljubek in premeten. Da boste vedeli, kaj pričakovati, in da ne boste rekli, da vas nismo opozorili. Sloss se te dni vrača v Slovenijo (v petek, 20. oktobra, bo nastopil v Španskih borcih). To bo že njegov četrti obisk, ob prejšnjem, lanskem, je Cankarjev dom razprodal v le nekaj dnevih.

Kljub mladosti ima za seboj že bogato kariero. Je najmlajši komik z lastno sezono na londonskem West Endu, tam je nastopil že z rosnimi 19 leti. Kot stand up komik je na odru prvič stal dve leti prej, priznava pa, da je pravi glas našel šele pri 21 letih, torej po tem, ko je v Britaniji lahko legalno vstopil v pub in si naročil alkoholno pijačo. »Moj glas se sicer še vedno spreminja, kar je posledica odraščanja, lahko pa povem, da ob nenehnem učenju uživam,« je te dni povedal v intervjuju za Mladino.

Ena od pomembnih lekcij, ki se jih je naučil v zadnjih letih, je, kako funkcionirajo televizije. Njegova humoristična serija The Adventures of Daniel se na britanski javni televiziji BBC ni premaknila dlje od ene epizode, čeprav je obetala, saj je govorila o težavah milenijcev oziroma o 18-letniku, ki ga želi mama prisiliti v plačevanje najemnine. Sloss je prepričan, da je BBC takrat uničil povsem dobro serijo, ker je v proces vpletel ljudi, ki komedije ne razumejo, a ravno ti so imeli odločilno besedo.

Vseeno se je ogromno pojavljal na televiziji in Velika Britanija je bila zanj zgolj odskočna deska: gostoval je že v domala vseh relevantnih televizijskih šovih v ZDA, od Conana O'Briena do Craiga Fergusona. Od komikov ga je najbolj prevzel Ed Byrne, Irec, ki se ga morda spomnite po skriti kameri na BBC Just For Laughs. Prav Byrne, s katerim sta danes prijatelja, ga je navdihnil, da je sploh stopil na stand up oder. Zelo sta ga zaznamovala tudi Bill Bur in Jim Jefferies.

O svojem »late night« pogovornem šovu ne sanja, saj meni, da ni dober pri spraševanju drugih. Raje bi se lotil nove nadaljevanke, katere podlaga bi bila situacijska komedija in bi temeljila na njegovem stand up materialu. V resnici pa se televizije otepa. Ne želi postati televizijska osebnost, to tudi ni bil razlog, zakaj se je lotil komedije. Rad pa nastopa pred ljudmi, v živo, v dvoranah. In menjava prostore, občinstvo. To je zanj izziv.

O njem pravijo, da je mlad, lep, drzen in hkrati še dobro ve, kaj hoče. Ker je Škot, je podprl referendum o neodvisnosti Škotske, ki je pozneje propadel, in zdaj, ko smo dočakali še katalonski referendum, priznava, da še bolj goreče navija, da bi tudi Škotska nekoč postala samostojna. Predvsem zato, ker jo je Anglija medtem v paketu »odfukala« iz Evrope. Brexitu ostro nasprotuje, zdi se mu »neumna odločitev« in močno upa, da mu v prihodnosti ne bo oteževal potovanj po Evropi.

Ima torej jasna in trdna stališča, ki si jih upa povedati na glas, pa vendar se med nastopi politike ne dotakne pogosto. Meni, da je ne pozna dovolj dobro. S stvarmi, ki jih komentira in obravnava, je pač rad temeljito seznanjen, in zdi se mu, da bolje pozna družbene teme, kot so vera, spolnost, droge in odnosi. Pri teh gre nemalokrat tudi zelo daleč – za nekatere morda celo čez mejo; to rad vedno znova premika. Njegovo vodilo je, da se lahko posmehujemo vsemu, če to le počnemo inteligentno.

In kako se vsakokrat pripravi na slovensko občinstvo? Njegov kontakt v Sloveniji, ki ga seznani z lokalnimi posebnostmi in referencami, je komik Tin Vodopivec, za katerega Sloss pravi, da je pravi dragulj. »Tin skrbi za to, da ne zajebem oziroma da ne rečem kakšne neumnosti,« pravi.

Ali bo tokrat morda izustil kakšno neumnost, boste lahko preverili že kmalu, ko bo uprizoril svoj najnovejši šov Now (Zdaj). Pred njim bo občinstvo ogreval njegov dolgoletni sotrpin Kai Humphries, tudi sam znana faca standuperske scene. V paketu nista za slabe želodce, še posebej ne za takšne, ki še ne poznajo dovolj dobro novega škotskega humorja, ki je v njunih rokah pravzaprav zelo globalen. Za občutek – ena Slossovih bolj znanih je tista, ki pravi, da Jezusa danes ne bi spustili v ZDA, ker je »napačne« barve.