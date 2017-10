Ljubljanski nadškof želi, da volimo predsednika, ki si bo prizadeval za vrednote družine

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami vse katoličane povabil, da se volitev v čim večjem številu udeležijo in odgovorno oddajo svoj glas

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore

© Uroš Abram

"Veseli nas, da je na letošnjih volitvah možno izbirati med kandidati z zelo različnimi pogledi na sedanjost in prihodnost Slovenije, kar prispeva k demokratičnosti in pluralnosti političnega prostora," je zapisal Zore. V Cerkvi vse državljane in še posebej katoličane vabijo, da premislijo, katere vrednote zagovarjajo predsedniški kandidati, in na volitvah odgovorno oddajo svoj glas.

"Udeležba na volitvah je državljanska in še posebej krščanska dolžnost, kajti gre za odgovornost za skupno dobro vseh prebivalcev naše domovine in države Slovenije." (Stanislav Zore)

Od predsednika pa, kot je zapisal, upravičeno pričakujejo, "da si bo v okviru svojih ustavnih pristojnosti s svojo moralno avtoriteto in jasno besedo prizadeval za pravično državo, za vladavino prava, za celovito spoštovanje človeškega življenja, za vrednoto družine, za pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnim prepričanjem, se zavzemal za socialno varnost mladih, delavcev in ubogih, za spoštovanje gospodarske svobode, ohranjal slovensko kulturo in tradicijo ter zagovarjal ustavno pravico vseh državljanov do verske svobode".

Kot je dodal Zore, je udeležba na volitvah "državljanska in še posebej krščanska dolžnost, kajti gre za odgovornost za skupno dobro vseh prebivalcev naše domovine in države Slovenije".