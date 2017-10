"Pahor je s svojim molkom in ignoranco deloval v škodo državljanov"

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan pravi, da je aktualni predsednik republike in vnovični kandidat Borut Pahor s svojim molkom in ignoranco interesnim skupinam omogočal delovanje v škodo državljanov

Predsednik republike in pretendent za nov mandat Borut Pahor je v odzivu na kritike, ki so nanj letele z več strani, spomnil na čas pred petimi leti, ko se je s stališčem oglasil tudi nekdanji predsednik Milan Kučan. Ta danes vztraja, da je Pahor s svojim molkom in ignoranco raznim interesnim skupinam omogočal delovanje v škodo državljanov.

Kritično se je ob Pahorja v minulih dneh obregnil najprej predsednik SDS Janez Janša, nato še skupina intelektualcev s filozofom Borisom Vezjakom na čelu.

Pahor je za medije ocenil, da je ironično, da z levega pola sliši kritike na račun sodelovanja z desnico in obratno. A negativno kampanjo je pričakoval: "Približno tako je bilo tudi pred petimi leti, ko je imel tudi nekdanji predsednik Kučan neko stališče tik pred zaključkom kampanje. To so legitimne stvari," je dejal in izpostavil pomen podpore običajnih ljudi.

"Spomnil sem ga (Pahorja, op.p.) na zavezo državljanom, ki imajo pravico izvedeti, kdo potemtakem upravlja državo iz ozadij. Tudi danes mislim, da imajo to pravico." (Milan Kučan)

"Ni šlo za stališče, s katerim naj bi bil posegel v predsedniško kampanjo," pa v sporočilu za javnost navaja Kučan. Po njegovih besedah je šlo za javno zaprosilo, naj pojasni svoja namigovanja o stricih iz ozadja, "pri katerih je zavestno dopuščal ugibanja, da je mislil mene". "Spomnil sem ga na zavezo državljanom, ki imajo pravico izvedeti, kdo potemtakem upravlja državo iz ozadij. Tudi danes mislim, da imajo to pravico," je zapisal.

"A Pahor je dosledno molčal, se sprenevedal in izmikal, tako kot ob številnih velikih malverzacijah, katerim je bil priča na najodgovornejših položajih v državi, od Teš 6 do pranja denarja v NLB. S svojim molkom in ignoranco je raznim interesnim skupinam tudi sam omogočal delovanje v škodo državljanov in to mu upravičeno očitajo njegovi kritiki z leve in desne," je bil oster Kučan.

Predsedniške volitve, na katerih kandidira devet kandidatov in kandidatk, bodo v nedeljo, danes pa je že steklo tridnevno predčasno glasovanje. Ankete javnega mnenja sicer daleč največjo podporo kažejo ravno Pahorju, medtem ko se izzivalci prvenstveno borijo za vstop v morebitni drugi krog volitev, kjer pa se po mnenju analitikov karte lahko premešajo. Tako je bilo namreč ravno pred petimi leti, ko je Pahor v drugem krogu premagal takratnega predsednika in favorita Danila Türka.

