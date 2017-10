Junakinja našega časa

Novinarka Daphne Caruana Galizia je očitno z razkrivanjem nečednih poslov in ozadij političnih elit (pri)šla predaleč, saj je plačala z življenjem

V ponedeljek, 16. oktobra, je na Malti življenje izgubila novinarka Daphne Caruana Galizia. Svoje življenje in delo je posvetila iskanju resnice ter razkrivanju nečednih poslov vplivnih posameznikov, ki pripadajo malteškim političnim elitam. Na svoji spletni strani je od marca 2008 objavila na stotine člankov, v katerih je pisala o nepravilnostih, ki se dogajajo na Malti. Očitno je s svojim raziskovanjem prišla predaleč, kar je plačala z življenjem.

Po podatkih organizacije Reporters Without Borders je bilo v lanskem letu ubitih 74 novinarjev, od tega jih je bilo 75 odstotkov tarča namernih napadov. Številni novinarji, med njimi tudi Roberto Saviano pa morajo zaradi groženj neprestano 'živeti' v policijskem spremstvu. Saviano ima zagotovljeno spremstvo že od leta 2006, ko je izšla knjiga Gomorra, ki govori o mafijski združbi Camorri. Malta se na lestvici svobode tiska za leto 2017 nahaja na 47. mestu, Slovenija, za primerjavo, se nahaja 10 mest višje. Lestvico zaključuje 'izobčena' Severna Koreja na 180. mestu. S položaja Malte na lestvici bi torej lahko sklepali, da so novinarji relativno svobodni pri pisanju člankov. Pa je temu res tako?

Daphne Caruana Galizia je zaradi svojega dela in raziskovanja imela nemalo težav. Po razkritju januarja 2017, da so člani vladnega kabineta vpleteni v afero, ki so jo sprožili Panamski dokumenti, so ji zamrznili bančni račun. Poleg tega pa je pred dvema tednoma podala prijavo na policijsko postajo, da ji neznanci grozijo s smrtjo. V člankih je večkrat prikazala težave, ki pestijo Malto, v le-te pa so vpletene (tudi) vladajoče politične elite. Od korupcije in podkupnin, prek iger na srečo ter pranja denarja, do 'nedelujočih' sodišč, ki ali ne zmorejo, ali pa ne želijo zagotavljati pravne države. Caruana Galizia je menila, da je Malto 'ugrabil' organiziran kriminal, ki si je državo podredil. Malta naj bi postala mafijski otoček. Seveda je na tem mestu pomembno dodati, da je vsaka podobnost s Slovenijo zgolj naključna.

V zadnjih desetih letih je bilo na Malti izvedenih 15 umorov in napadov z avtomobil bombo. Takih metod se je v devetdesetih letih 20. stoletja posluževala italijanska mafija s Cosa nostro na čelu. V napadu z avtomobil bombo je življenje izgubil palermski tožilec Giovanni Falcone, njegov kolega Paolo Borsellino pa je bil le dobra dva meseca kasneje tudi žrtev napada z avtomobil bombo. Tudi Caruano Galizio je dočakaka enaka usoda, a za sedaj še ne vemo, kdo stoji za napadom. Prek Twitterja je Julian Assange razpisal nagrado v višini 20.000 € za informacije, ki bi pomagale preiskovlcem uspešno ugotoviti, kdo stoji za napadom. V preiskavo pa se bo vključil tudi FBI, ki naj bi pomagal 'lokalnim' forenzikom.

S svojim delom si je Caruana Galizia nabrala številne 'sovražnike', od prvega ministra do vodje opozicije. Od politikov do poslovnežev. S svojim delom je v nelagoden položaj spravila predvsem tiste, ki so v rokah imeli izvršilno vejo oblasti. Tako je npr. povzročila politični škandal, ki je privedel do predčasnih volitev junija letos, ko je razkrila povezavo med podjetjem žene prvega ministra Malte Josepha Muscata ter vladajočo družino Alijev v Azerbajdžanu. Vodjo kabineta prvega ministra, Keitha Schembrija pa je 'povezala' s pranjem denarja prek offshore podjetjij ter bank v davčnih oazah. Na Malti pa tudi cveti panoga z igrami na srečo, kjer se po ocenah letno ustvari 12 odstotkov BDP-ja (1,2 milijarde evrov). V igre na srečo pa 'občasno' poseže italijanska mafija, saj je to tudi eden od načinov kako se lahko opere denar.

Rak rana sodobnih družbenih entitet je organiziran kriminal, ki s pomočjo kapitala 'ugrabi' demokratične mehanizme, ki naj bi jih država imela. Korupcija je eden od temeljev na katerih stoji organiziran kriminal. Drugi še pomembnejši gradnik organiziranega kriminala pa je molk. Prav molk in strah pa omogočata, da se ta sistem ohrani. V sistemu najdemo dva tipa oseb, tiste, ki so del sistema (člani) in tiste, ki niso (nečlani). Nečlani, (torej osebe, ki niso del organiziranega kriminala, državnega aparata itd.) se sprašujejo zakaj člani sistema ne spregovorijo o njegovih slabostih in izstopijo. Člani pa vedo, da je to zelo težko, ker imajo prav vsi v sistemu, tudi žrtve, dober razlog za molk. Vsi, tako člani, kot nečlani imajo torej dober razlog, da menijo, da je naloga drugih, da spregovorijo o sistemu.

Le-to pa napeljuje na misel, ki jo je o mafiji razvil Giovanni Falcone. Organiziran kriminal je označil za družbeni (človeški) fenomen, ki ima svoja načela, svoj razvoj in posledično tudi konec. O fenomenu pa je potrebno govorit, razpravljat in širit t. i. kulturni boj, ki so ga zarisali posamezniki, junaki našega časa kot npr. Daphne Caruana Galizia ali pa Roberto Saviano.