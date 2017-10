Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

Človeka nevredno življenje

Zakaj Romi protestirajo? Obiskali smo dve dolenjski romski naselji, kjer Romi živijo brez vode, elektrike, sanitarij in v neprestani negotovosti glede lastne prihodnosti

Tatjana Brajdič s spečo vnukinjo v svojem domovanju, kovinskem zabojniku, ki v osnovi ni namenjen za bivanje ljudi

Pred dnevi so se na protestu pred vladno palačo in parlamentom sploh prvič v zgodovini zbrali Romi. Predvajala se je romska glasba, brale so se romske pesmi, romski voditelji pa so nagovorili politike in jim sporočili, da tako ne morejo več naprej. Od njih so zahtevali sistemske rešitve in angažma države pri reševanju najhujših težav, s katerimi se spoprijemajo Romi – to je življenje brez pitne vode in elektrike ter dostopa do izobrazbe in dela. Sistemske rešitve, pravijo, morajo nadomestiti dolgoletno stanje zgolj parcialnih lepotnih popravkov, ki so povsem odvisni od volje posamezne lokalne oblasti, državna oblast pa izdaja zgolj odločbe o rušenju (nelegalnih) romskih domov.