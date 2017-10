Miran Stanko, župan občine Krško

»Zato je odpor lokalnih prebivalcev, saj poznajo Rome in vedo, kaj Rom pomeni. To so kraje, vlomi, nasilje in nesramnost.«

© Borut Krajnc

Za nekaj deset Romov, ki živijo v naseljih Rimš in Loke, kjer so v »napoto« zasebnim lastnikom zemljišč, bi bila gotovo najboljša rešitev preselitev. Za bogato občino, kot je vaša, bi to bil zanemarljiv finančni zalogaj.