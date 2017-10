Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije

Nekaj dni pred katalonskim referendumom so najprej tuji, potem pa slo ve nski mediji povzeli izjavo Milana Kučana o tem, kako je v demokraciji pomembna volilna pravica. »Spet mu je uspelo,« je dejal nekdo v Mladininem uredništvu, in res mu je. Kučan se je oglasil, ker je imel to za svojo moralno dolžnost. Kučan seveda dobro razume, kaj je politika, zakaj je pomembno, kdo vodi državo, zakaj so pomembne volitve, zakaj voliti, vse življenje je preživel v politiki in še danes, petnajst let po odhodu s funkcije, o njej razmišlja lucidneje, tehtneje kot marsikateri aktualni slovenski politik.

Zakaj ste se oglasili glede Katalonije? Bili ste prvi izmed slovenskih politikov.