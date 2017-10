Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Kinu Šiška bo nastopil Darko Rundek, ki se v Ljubljano vrača ob 20. obletnici svojega prelomnega solo prvenca Apokalipso. V Cvetličarni bo svoj drugi album predstavila skupina Koala Voice. V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo premiera opusa Sinestezija, ki je nastal ob 30-letnici umetniškega delovanja koreografa, režiserja in plesalca Matjaža Fariča. V enem večeru bodo na ogled tri predstave (Rdeča-sled, Sinestezija, Človek, ki je okušal oblike), združene v novo celoto. V MGLC in Švicariji bo potekal Dan odprtih vrat 32. grafičnega bienala.

Četrtek, 26. oktober

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Darko Rundek, ki se v Ljubljano vrača ob 20. obletnici svojega prelomnega solo prvenca Apokalipso, na katerem se je z ironijo in poezijo lotil postsocialističnega obdobja. Na odru ga bo spremljala sedmerica glasbenikov iz zasedb TBF, Chui in Cargo Trio, nastop pa bo pospremljen z izvirnimi projekcijami ter svetlobnimi učinki.

of43nEwrw8s

V Cvetličarni Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Koala Voice, ki bo predstavila drugi album Wolkenfabrik.

u42S3b4Y4E4

Petek, 27. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 12.00 odprli razstavo Ravnikarjeva linija. Načrtovanje in izgradnja Trga republike ter 40 let od začetka gradnje Cankarjevega doma, ki spremlja nastajanje prostora Trga republike in Cankarjevega doma od leta 1960 do danes. Skozi prostorsko analizo projekta Edvarda Ravnikarja sledimo arhitektovim in družbenim transformacijam skozi desetletja načrtovanja in gradnje kompleksa, ki je postal simbol samostojne države.

Skica Cankarjevega doma v kontekstu stolpnic Trga republike, Edvard Ravnikar, vir: Arhiv Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo in MAO, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

V Galeriji EPeKA Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo stripov Maribor Ljubljani vrača udarec, na kateri se bodo predstavili: Miki Muster, Kostja Gatnik, Tomaž Lavrič, Zoran Smiljanić, Bernard Kolle, Dušan Kastelic in Igor Ribič.

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera opusa Sinestezija, ki je nastal ob 30-letnici umetniškega delovanja koreografa, režiserja in plesalca Matjaža Fariča. V enem večeru bomo lahko videli tri predstave (Rdeča-sled, Sinestezija, Človek, ki je okušal oblike), združene v novo celoto, ki sinestezijo osvetli iz različnih zornih kotov, od estetike do etike.

Sinestezija

© Sunčan Stone

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil desetčlanski ameriški pihalni orkester Youngblood Brass Band, ki se s punkovskim pristopom že dve desetletji upira ustaljenim smernicam in brass band izročilo New Orleansa posrečeno spaja s hiphopom. Za ogrevanje bo poskrbel DJ Bakto.

oE8R-mj-W5Y

Sobota, 28. oktober

V MGLC in Ustvarjalnem centru Švicarija bo potekal Dan odprtih vrat 32. grafičnega bienala: (10.00–18.00): brezplačen ogled osrednje bienalske razstave Kriterij rojstva, (14.00–17.00): performans Mete Grgurevič: Silenzio, večna prepletenost zank in linij, (15.00): zaključno vodstvo po osrednji razstavi 32. grafičnega bienala (vodijo člani Bienalskega kolegija), (14.00–17.00): brezplačen otroški kotiček Palček Bienalček, prostor za animacijo, varovanje in delavniške aktivnosti za otroke

© Urška Boljkovac

V Gabrijelu Cerkno bo ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopila italijansko-francosko-nemška eksperimentalna jazz zasedba Die Hochstapler. Predskupina: Brdonč Trans Quartet (Slo)

ckEhMmtz3sE

Nedelja, 29. oktober

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Prijatelj, postoj in poglej, katere vodilo je trenutek, ki si ga vzamemo samo zase, da se umirimo, da si odpočijemo. Stol simbolizira mikro prostor, v katerega se umaknemo in ogradimo od zunanjih vplivov. Na eni strani pomeni možnost za oddih, premislek, meditacijo, odmik, na drugi strani kot pohištveni element simbolizira prostor. Koncept, režija in koreografija: Branko Potočan

© Drago Videmšek

V Channel Zero (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila londonska kitarska noise rock zasedba Arrows Of Love, ki bo predstavila svoj drugi album Product. Predskupina: Suzi Soprano (Slo)

4tlxFxq5opA