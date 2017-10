REJVikend

Richie Hawtin

Na Metelkovi bo potekala Drum'n'bass konferenca, na kateri bo nastopilo 69 DJ-ev in producentov iz 7 držav. V Ambasadi Gavioli bo nastopil Richie Hawtin, v mariborskem Štuku pa Laughing Buddha. V F Clubu pripravljajo 12-urni Electronic Halloween maraton, v K4 pa večer Techno Oldies Goldies, na katerem se bodo predstavili Dojaja, Veztax, Ulix, Lavka b2b Nitz in Puff.

Petek, 27. oktober

(20.00): Žmauc Ljubljana: MinusPlusForward (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Karin Bossman)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Za narodov blagor-Formaviva (Claudio PRC, Kundi, MMali)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: The Ball presents Big Bang (DJ Zweis, IndianX, Luca Onia, Tixti, Tobias Somer, Valentino Dchardy)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (Arena: Vuka, Stascha, Trulson. Bar: Junzi, Volk)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Maj)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Psy Vile (EaAruru Bit, Agent Mushroom, N.eo, Kodro)

(23.00): F Club Ljubljana: LuckIsOn Opening (Evan Baggs, Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Unterwasser (Density, Forged b2b Trouw, Pie-Rat, Tjazomazo)

Sobota, 28. oktober

(22.00): Različna prizorišča (Metelkova) Ljubljana: Drum'n'bass konferenca (69 nastopajočih iz 7 držav)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Housekeeping preparty (Buchan, Adonov, Chrisisnuts, Pohalino)

(23.00): K4 Ljubljana: Just a Dance (Arena: Levanael, Den7el. Bar: Shu Shu & Nati Katchi, Elovetric. VJ: 5237)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: DJ Rush (gosta: J. Fernandes, Drumcomplex)

Nedelja, 29. oktober

(03.00): Moment Bar Ljubljana: Clubio Residents #After (Erik Gross, Laylae, Junior Bench, Higashi, Ranchie, Mindwalk)

Ponedeljek, 30. oktober

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Autmn Madness (Zanne Madness, Matt Cubero, Wide Dimension, Junior Bench, Zallani, Ray Everon, Suano, Levis, Erik Gross, GarPod)

(23.00): F Club Ljubljana: 12 Hours Electronic Halloween (Rydel, Angel Anx, Ranchie, Ally, Sara Popovic, Andy Raze, Anko, Chrisisnits, Ian Mihalik, Rushkin)

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno Oldies Goldies Arena: Dojaja, Veztax, Ulix. Oldschool House Bar: Lavka b2b Nitz, Puff)

Torek, 31. oktober

(22.00): Gala hala & Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bright & Dark Side Of The 80′s (Gala hala: Ceki; Channel Zero: HellEktro/Veronica, Thor, Moonchild, Tomo)

(22.00): Štuk Maribor: Dance Of The Undead (Laughing Buddha/VB, Aveho, Calixta, Electrode, Reaky, Recruit, Sinonimus, Spencah, Theejay, Ultra vs. Violet, Useless D.I.)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch the Vibe: Halloween (Richie Hawtin, Aney F., Dejan Milicevic)

(23.00): K4 Ljubljana: Trick or Treats? (Treats: Felis Catus, Le Berg. Tricks: Borka, Woo-D, Freeverse)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Spooky Snif (Novack, DVMIR, Shao, Ata Limonar, Lil Ris)

(23.00): Skatepark Rog Ljubljana: Smokeout Special: 666 Feet Deep (Bor$aleano, Cookie, Mitac, Wichiwaka)