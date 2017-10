Problematika sodobne, postfaktične družbe v odnosu do tehnološkega napredka

Intermedijski umetnik Marko Batista bo v KC Tobačna 001 predstavil drugi del večletnega projekta z naslovom Fluidni delci vulkanskega pepela

V KC Tobačna 001 v Ljubljani bo od 27. oktobra do 24. novembra na ogled razstava intermedijskega umetnika Marka Batiste z naslovom Fluidni delci vulkanskega pepela, ki je del večletnega projekta, v katerem umetnik gledalca napeljuje k razmišljanju o problematiki sodobne, postfaktične družbe v odnosu do tehnološkega napredka. Tehnološki sistemi niso popolni, predvidljivi, vase zaprti in zaključeni, temveč gre za nestabilne sisteme – in ravno ta točka predstavlja izhodišče Batistovega raziskovanja. Razstavo je pripravila kustosinja Alenka Trebušak.

Marko Batista je v zadnjih letih zasnoval niz eksperimentalnih performansov ter inštalacij, katerih skupni imenovalec se v prvi vrsti razkriva v analitičnem preučevanju ter razvijanju abstraktnih zvočnih in video struktur, običajno vzpostavljenih v razmerju do različnih elektrokemičnih oziroma improviziranih, tako rekoč naredi-si-sam elektronskih procesov. Pri svojih projektih Batista tovrstne procese praviloma izrablja v smislu vhodnih spremenljivk, torej kot neke vrste nesnovno in obenem nepredvidljivo, a kljub temu še kako gnetljivo materijo, ki preko različnih modularnih vmesnikov in povratnih zank na izhodu iz sistema poraja dinamične frekvenčne kompozicije, ki do gledalčevih čutil potujejo v obliki slišnih oziroma vidnih signalov.

Z oblikovanjem kompleksno zasnovanih postavitev, ki se gibljejo na presečišču tehnologije in umetnosti, avtor tako raziskuje fenomenologijo zvoka in podobe v razmerju do njune soodvisnosti, ter jima na ta način tlakuje pot k novim izkustvenim ter estetskim potencialom v kontekstu sodobne tehno stvarnosti. Značilno za Batistove intermedijske projekte je tudi gibanje po prostorih mejnih situacij, nastalih znotraj kaotičnih, nestabilnih sistemov; spremembe fizikalnih količin snovi, motnje in mutacije, ki jih ustvarjajo njegovi audiovizualni "stroji," avtor s pridom izkorišča in oblikuje v okolje rizomatičnih entitet, s čimer porajajočo se avdio-vizualno krajino naseljuje z momenti nepredvidljivega in neponovljivega.

Razstava Fluidni delci vulkanskega pepela je del več let trajajočega projekta. Prvi del istoimenskega projekta je bil predstavljen na razstavi "Onkraj naše oble" na 8. trienalu sodobne umetnosti – U3 v Moderni galeriji Ljubljana leta 2016. V zvočni skulpturi, sestavljeni iz modulov, so električni impulzi potovali skozi vrsto kemičnih tekočin in vulkanskega pepela ter tvorili zvočne dražljaje. S tako zasnovano postavitvijo se je umetnik osredotočal predvsem na povezavo med ustrojem materije ter molekularno stabilnostjo vesolja.

Tokrat bo predstavljen drugi del projekta, ki po besedah kustosinje Alenke Trebušak "gledalca vpeljuje v poapokaliptično okolje, v katerem tehno moduli pulzirajo le še na ravni elektro-kemijskih procesov in valovanj. Sloji vulkanskega pepela so v tej fazi uničili še zadnje oblike hibridnih bioloških entitet na Zemlji in tako so zvoki strojev poslednja stvar, ki še obstaja. Zgolj ostanki procesiranih impulzov se še širijo po razlitih kemičnih tekočinah in tvorijo spremenljiv »organizem«, odvisen od medsebojnih odnosov med električnimi in kemičnimi procesi reagentov. Tako kot dosedanje projekte je umetnik tudi tokratno delo zasnoval na podlagi premišljene razporeditve zvočnih virov po prostoru, s čimer obiskovalcu omogoča različne čutne izkušnje."

Marko Batista, intermedijski umetnik, eksperimentator zvoka, digitalne video slike in performer računalniško generiranih matric, je diplomiral iz slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, nato pa zaključil še magistrski študij na University of the Arts London - Central Saint Martins. Svoje delo je predstavil na več kot 40-ih intermedijskih festivalih in razstavah doma in v tujini.