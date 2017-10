Tudi Čehi dobili svojega Trumpa

Zmagovalec čeških parlamentarnih volitev milijarder Andrej Babiš je češki Donald Trump ali Silvio Berlusconi in ne Jarlosaw Kaczynski ali Viktor Orban

Andrej Babiš s soprogo Moniko, ki ji številni pravijo tudi češka Melania Trump

Češki predsednik Miloš Zeman bo mandat za sestavo nove češke vlade podelil milijarderju Andreju Babišu. Njegova stranka ANO je na sobotnih parlamentarnih volitvah dosegla 29,7 odstotka glasov. 63-letniku po poročanju STA že dlje časa očitajo korupcijo in konflikt interesov, saj je bil finančni minister, medtem ko so se njegova podjetja prijavljala na javne razpise in se potegovala za evropska sredstva. Babiš je sicer vodje drugih strank prek sporočila SMS že v soboto povabil k neformalnim pogovorom.

Nemški Handelsblatt piše, da se je z zmago Babiša Češka premaknila občutno na desnico. V predvolilni kampanji se je Babiš predstavljal kot kritik EU, zlasti njene politike do beguncev. Presenetljivo veliko glasov (10,6 odstotka) je dobila tudi skrajno desničarska stranka SPD, ki je sovražna do EU.

Babiš je po zmagi svoja protievropska stališča omilil z besedami »smo usmerjeni v Evropo, nismo grožnja za demokracijo, v Bruslju sem se pripravljen boriti za naše interese, smo trdni del EU in zavezništva Nato«. Kljub temu v EU zbuja strah, da se bo prepad med Zahodom in Vzhodom še povečal. Zmagovalca avstrijskih parlamentarnih volitev in najverjetnejšega kanclerja Sebastiana Kurza je Babiš označil za novega zaveznika višegrajske skupine v boju proti politiki EU do beguncev.

Da je Babiš, ki je obljubil, da bo vlado vodil kot podjetje, nova grožnja za EU, je New York Times opozoril že pred češkimi volitvami. Zdaj, ko je Babiš volitve dobil, je jasno, da se bo razpoka med bolj naprednimi državami Zahodne Evrope in vse bolj avtoritarnimi državami na Vzhodu povečala v prepad. Na Zahodu so nacionalistične in populistične stranke na zadnjih volitvah pridobile veliko glasov. Na Vzhodu, zlasti na Poljskem in Madžarskem, je odpor do Bruslja in nasprotovanje priseljevanju pomagal takšnim strankam, da so prišle na oblast. Zdaj se jim bo pridružila še Češka.

Jiri Pehe, politični analitik in direktor univerze New York v Pragi , je za New York Times povedal, da je Andrej Babiš kot Trump. »Lahko ga gledate in vidite, kako trpi v parlamentu, kjer je prisiljen poslušati druge ljudi,« je povedal. Po poročanju Handelsblatta je Pehe za nemško tiskovno agencijo DPA razložil, da Babiš ni nacionalist kova, kot sta Poljak Jaroslav Kaczynski in Madžar Viktor Orban, saj nima trdnih prepričanj ali idej, ampak si hoče povečati premoženje. Bolj kot Orbanu in Kaczynskemu je zato podoben Trumpu ali nekdanjemu italijanskemu predsedniku vlade Silviu Berlusconiju.

Washington Post navaja, da so Babišev izvor in stališča o zadevah, kot so begunci, spodbudili primerjave z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Tudi Deutsche Welle ugotavlja, da Babiš volivcev ni pritegnil le z obljubami o reformi političnega sistema, ampak tudi s številnimi grobimi izjavami. Pripadnike tradicionalnih strank je recimo označil za »idiote«, novinarje pa za »bedake«. Volili so ga zlasti številni Čehi, ki so tradicionalnim strankam zaradi številnih korupcijskih škandalov obrnili hrbet.

Po podatkih revije Forbes je Andrej Babiš s premoženjem 4 milijarde dolarjev drugi najbogatejši Čeh. Njegov vzpon se je začel v 90. letih prejšnjega stoletja z ustanovitvijo podjetja za umetna gnojila Agrofert. Zdaj ima v lasti več kot 250 podjetij, ki poslujejo v 180 državah.