Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Mini teatru bodo premierno uprizorili monodramo Mohameda El Khatiba z naslovom Naj bo konec lep v režiji Ivice Buljana. V Menzi pri koritu bo potekal Finale Klubskega maratona 2017, na katerem bo nastopilo vseh 6 letošnjih maratoncev. V Stari elektrarni bo pianist in skladatelj Bowrain premierno predstavil svoj drugi album Distracted, v Gledališču Glej pa bo premiera predstave Orgija, zadnjega dela trilogije trojca Novak / Stegnar / Brodar.

Četrtek, 2. november

V UAUU. Univerzalnem Ateljeju Uličnih Umetnosti Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Adrijana Praznika in Ivane Bajec, ki si delita slikarski atelje, kjer se posvečata svoji že obstoječi praksi, hkrati pa ustvarjata risbe in slike, kjer se oba različna slikarska jezika soočita. Rezultati pri njima niso predvidljivi. Včasih rezultirajo v podrejenosti ali simbiozi, konstrukciji ali destrukciji umetniških del.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil trio White Wine, ki bo predstavil album Killer Brilliance. Gost: Luul (Hr)

DnU4pH1kaOg

V Dvorani Gustaf (Pekarna) Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Blue Planet nastopila zasedba Igor Matković Quintet, ki bo predstavila album State of Ku.

kakB2MVyslc

Petek, 3. november

V Šentjakobskem gledališču Ljubljana bo ob 19.30 premiera črne komedije Erica Chappella O mrtvih samo dobro, ki nam s sočnimi dialogi in pikantno nepredvidljivostjo na komično-satirični način razgalja nekatere večne resnice o prijateljstvu, zvestobi, družbenih in socialnih razlikah, slavi in seveda smrti. Režija: Jaša Jamnik

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera monodrame Mohameda El Khatiba z naslovom Naj bo konec lep, ki je nastala v koprodukciji Mini teatra Ljubljana, Mestnega gledališča Ptuj in Novog kazališta iz Zagreba. Avtor je sprva želel napisati dramsko besedilo na podlagi intervjujev, ki jih je naredil s svojo materjo, a je leta 2012 njena prezgodnja smrt končala zastavljeni projekt. Nastala je zlepljenka časopisnih izrezkov, elektronskih in telefonskih sporočil, transkripcij pogovorov, videov, kratih dialogov z očetom. Nastali material združuje fikcijo in dokumentarnost in ponuja vpogled v intimnost življenja zaznamovanega s smrtjo ter se dotika vprašanj družine, države, maternega jezika, spominov, žalovanja. Igra: Robert Waltl, režija: Ivica Buljan

© Mark Požlep

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 Finale Klubskega maratona 2017, na katerem bo nastopilo vseh 6 letošnjih maratoncev: 7AM - on tour, Bine, Lynch, Nesesari Kakalulu, SsmKOSK in Styröfoam.

1_wEbisq7KM

Sobota, 4. november

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 avdio-vizualni dogodek skladatelja in pianista Bowraina, ki bo premierno predstavil svoj drugi album Distracted. Na promocijskem koncertu se mu bosta pridružila kitarist/producent Mario Babojelić - UM ter nemški bobnar Robert Nitschke, gosta večera bosta Maarina Martensson in Jaša, za ogrevanje pa bo poskrbel Pedro Lucas. Vizualni koncept je nastal v sodelovanju z vizualno umetnico Meto Grgurevič, Jašo in Rarefruits Videos (WE.ARE institute).

9ChZr-Yzz88

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Orgija, zadnjega dela trilogije trojca Novak / Stegnar / Brodar, ki se je začela leta 2011. Formalno se trilogija ukvarja s preigravanjem ravni fikcije in resničnosti ter prevpraševanjem pozicij gledalca in performerja, vsebinsko pa se je prvi del trilogije Jure Novak: Zato sem srečen ukvarjal z depresijo, drugi Katarina po naročilu z agresijo, medtem ko se Orgija loteva transgresije. Orgija je predstava o prestopanju meja. Meja v odnosih in v družini. V javnosti in v politiki. O seksualnih in intimnih prestopih, o prestopanju meja moral in etik.

© Ivian Kan Mujezinović

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila beograjska noise pop skupina Artan Lili, ki se po dveh letih v Ljubljano vrača z novim materialom in starimi hiti. Po koncertu sledi Wave Riders! (Torulsson, Kobayashi).

quKhdVBa7Ao

Nedelja, 5. november

V SLG Celje bo ob 19.30 gostoval APT Novo mesto s predstavo Trojno življenje Antigone, ki je nastala na podlagi dramskega prvenca Slavoja Žižka, napisanega na pobudo Hrvaškega narodnega gledališča. Žižek v predstavi Sofoklovo Antigono, ki velja za največkrat interpretirano antično besedilo, predstavi v treh različicah. V prvi sledi izvirniku, v njej Antigona živa zazidana umre, v drugi prepriča Kreona, da privoli v pokop Polinejka, kar tisti del ljudstva, ki ima le-tega za izdajalca, vodi v umore, v končni različici pa Tebanci vzpostavijo revolucionarno sodišče in "uveljavijo naglo pravico." Režija: Matjaž Berger