Nagrajeni najboljši slovenski oblikovalci

Veliko nagrado Brumen je letos prejela serija plakatov Koordinate zvoka (Sanje o dopustu) oblikovalca Nejca Praha, naročnika Žiga Murka in fotografa Klemna Ilovarja

Serija plakatov Koordinate zvoka (Sanje o dopustu), ki je prejela veliko nagrado Brumen.

© Arhiv bienala Brumen

Včeraj so v Narodni galeriji podelili nagrade 8. bienala slovenskega oblikovanja Brumen in odprli pregledno razstavo 90 projektov, ki so se uvrstili na bienale. Slednje je med 392 prijavljenimi projekti izbrala mednarodna žirija, vseh 90 pa je prejelo priznanje za odlično slovensko oblikovanje. Veliko nagrado Brumen, najvišje strokovno priznanje za oblikovanje, je tokrat prejela serija plakatov Koordinate zvoka (Sanje o dopustu) mladega oblikovalca Nejca Praha. Projekt je naročil pozavnist in producent elektronske glasbe Žiga Murko, kot fotograf pa je pri projektu sodeloval Klemen Ilovar. Žirija je poleg tega nagradila še deset ostalih projektov, med katerimi najdemo tako stare znance bienala kot tudi sveže obraze.

90 projektov, med njimi 11 nagrajenih, si lahko v Narodni galeriji ogledate do 26. novembra.

Bienale Brumen na vsaki dve leti ponudi celovit pregled slovenskega oblikovanja. Na Fundaciji Brumen pravijo, da so to leto med prijavljenimi projekti prepoznali visok nivo kakovosti. Vseh 392 prijavljenih del bodo tako zbrali in predstavili v katalogu 8. bienala Brumen in spletni galeriji. Izbranih 90 pa si boste lahko v Narodni galeriji ogledali do 26. novembra. Predsednik Fundacije Brumen Radovan Jenko je na včerajšnjem odprtju bienala dodal, da ga veseli, da vse več naročnikov prepoznava prednosti vključevanja oblikovalcev v razvoj produktov že od samega začetka, saj slednje podjetjem omogoča večjo konkurenčnost na mednarodnem tržišču.

"Serija plakatov, ki prejme veliko nagrado Brumen je zavita v zares izvirno in edinstveno oblikovalsko sporočilo." (mednarodna žirija)

Plakati Koordinate zvoka (Sanje o dopustu) promovirajo serijo dogodkov Koordinate zvoka v organizaciji Žiga Murka, ki vsak mesec v Pritličju v sodelovanju z izbranimi glasbeniki organizira koncert improvizirane glasbe. Vsak plakat v seriji predstavlja letalsko okno, s čimer se Prah poigrava z mislijo na dopust ob vsakodnevnih dolgočasnih opravilih, kot so pomivanje posode, ščetkanje ali jutranja rutina v kopalnici. “Serija plakatov, ki prejme veliko nagrado Brumen, je neustrašna, nora, tehnično raznolika, presenetljiva mešanica zamisli, ki je polna detajlov, zavita pa je v zares izvirno in edinstveno oblikovalsko sporočilo. Prav vsi plakati v seriji so izjemni!” je svojo odločitev pojasnila žirija. Nejc Prah nam je zaupal, da se s sodelovanjem na bienalu Brumen počuti malo bolj povezan s Slovenjo, saj trenutno živi in dela v New Yorku. “Že ko sem bil študent sem vedno rad obiskal bienale in pogledal katalog. Pokaže ti zanimiv izbor projektov, ki jih najbrž sicer ne bi videli. Res, da se ne prijavijo vsi in žirija izbira po svoje, ampak vseeno pokaže precej realen pregled kvalitetnega grafičnega oblikovanja pri nas,” je dodal.

Poglejmo si še ostalih deset nagrajenih projektov.

Spletno orodje Parlameter

Spletno orodje Parlameter

© Arhiv bienala Brumen

Parlameter je razvila ekipa na inštitutu Danes je nov dan, ki se je na Brumen prijavila prvič. Parlameter je aplikacija, ki spremlja ter analizira glasovanja in transkripte govorov poslancev v parlamentu, s čimer volivcem olajša in približa njihovo delo. “Dobra ideja s kompleksnim kontekstom, ki je izražen na oblikovalsko jasen in preprost način. Izgled je potisnjen v drugi plan, ideje pa so posredovane naravnost: brez kompliciranja, brez politike, le dejstva,” je komentirala žirija. Poleg vodje Žiga Vrtačiča se je pod projekt podpisalo še enajst članov ekipe, ki so tako ali drugače pripomogli k njegovi realizaciji. Jasmina Ploštajner, oblikovalka Parlametra, nam je pojasnila, da so želeli s prijavo na bienale stroko opozoriti na projekt in delovanje njihovega inštituta. “Brumnova nagrada nas konkretno zavezuje k temu, da se moramo vedno kar najbolje potruditi, da bodo naši izdelki ne le z vsebinsko zasnovo in tehnično izvedbo, pač pa tudi z uporabnikom prijaznim in naprednim oblikovanjem lahko dobro služili svojemu namenu,” je še dodala.

Chatbot Troljo

Chatbot Troljo

© Arhiv bienala Brumen

Interni projekt - prvi slovenski chatbot je nastal pod okriljem članov treh oblikovalskih ekip - Wave Group, Ljudje in opendata.si. Naj samo spomnimo, da je ravno skupina mladih oblikovalcev po imenu Ljudje na 7. bienalu Brumen pred dvemi leti odnesla domov veliko nagrado Brumen. Troljo je aplikacija, ki napoveduje prihode mestnih avtobusov, uporablja pa jo več kot sedem tisoč uporabnikov v Ljubljani. “Vizualna podoba projekta je preprosta in skoraj ne-oblikovana, zato projekt preusmerja pozornost na vsebino in uporabniško izkušnjo. Izdelek, ki ga mora preizkusiti vsak, saj odpira nove in vznemirljive možnosti,” je svojo odločitev sklenila žirija. Emil Kozole, član ekipe Ljudje, nam je povedal, da ga je njegov prvi obisk bienala še kot dijaka tako navdušil, da se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Brumen se mu zdi pomemben “zato, ker je stopnja oblikovanja v Sloveniji na zelo visokem nivoju, nivo vidnih sporočil, ki pridejo do ljudi, pa podpovprečen."

Serija naslovnic Prišleki

Serija naslovnic Prišleki

© Arhiv bienala Brumen

Že drugič nagrajeno serijo naslovnic knjižne zbirke Prišleki oblikuje Zoran Pungerčar, izdaja pa LUD Literatura. Andrej Hočevar, kreativni vodja projekta nam je zaupal, da knjižni ovitki “temeljijo na nekonvencionalnem avtorskem pristopu, ki si po našem zasluži širšo pozornost, obenem pa s tem spodbujamo višje standarde knjižne produkcije.” Pungerčar je zasnoval novo podobo ovitkov, na katerih ima prednost ravno ilustracija. Žirija meni, da je nagrajen projekt “konsistentna serija naslovnic, ki z uporabo močnih ilustracij poudarja vsebino vsake izmed publikacij. Čeprav je oblikovalski pristop tradicionalen, je vsaka knjiga presenetljiva in polna detajlov, ki sporočajo poglobljeno razumevanje oblike in vsebine.”

Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017: “Oblikovanje kot (z)možnost spremembe: Vrhunci slovenskega oblikovanja v lesu”

Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017: “Oblikovanje kot (z)možnost spremembe: Vrhunci slovenskega oblikovanja v lesu”

© Arhiv bienala Brumen

Slovenia Design Showroom Milano 2017 je bila razstava, na kateri so aprila letos v času milanskega pohištvenega sejma predstavili 15 izbranih oblikovalskih in arhitekturnih presežkov slovenske lesarske panoge. Razstavo je organizirala Javna agencija SPIRIT Slovenija, oblikovalo pa jo je društvo Pekinpah. Primož Pislak, eden izmed oblikovalcev, je dejal, da “nagrajeni projekt predstavlja odlično povezavo med naročnikom oz. vodenjem projekta ter skupino oblikovalcev, arhitektov in fotografov, ki smo uspeli z odliko narediti nalogo predstavitve vrhuncev slovenskega oblikovanja in arhitekture v lesu.” Odliko pa je v samem oblikovanju prepoznala tudi žirija. “Odličen primer oblikovanja razstave z jasno stukturirano sporočilnostjo in predstavitvijo izdelkov v velikem prostoru. Razstavna konstrukcija je čudovito izdelana, izbira materialov pa je dobro premišljena, saj kompleksne razstavljene izdelke izpostavi na sodoben način, ki je zračen in iskren,” so zapisali.

Črkovna vrsta Eva

Črkovna vrsta Eva

© Arhiv bienala Brumen

Črkovna vrsta Eva je plod študijskega avtorskega projekta Mihaela Aleksandra Mahkovica, študenta Naravoslovniške fakultete. Osnoval jo je na rokopisu svoje sestre Eve Mahkovic, sicer dramaturginje iz Mestnega gledališča ljubljanskega. “Prefinjena stična digitalna rokopisna črkovna vrsta, ki služi svojemu namenu, deluje osebno in pisano na roke. Črkovna vrsta je dobro izdelana in prezentirana, blesti pa predvsem v manjših velikostih,” je svojo izbiro nagrajenca pojasnila žirija. Mahkovic se je na bienale prijavil prvič, ker se mu je projekt zdel kakovostno izdelan ter idejno in vizualno zanimiv za širši krog ljudi. “Nagrada mi pomeni predvsem spodbudo za nadaljne delo na področju tipografije,” je še dodal.

Razstavni katalog Henryk Tomaszewski

Razstavni katalog Henryk Tomaszewski

© Arhiv bienala Brumen

Razstavni katalog je oblikoval Radovan Jenko, grafični oblikovalec, profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter predsednik Fundacije Brumen. Nagrajeni projekt je naročila Fundacija Brumen za razstavo poljskega grafičnega oblikovalca in mojstra plakata Henryka Tomaszewskega, ki smo si jo lansko poletje lahko ogledali v Narodni galeriji. Jenko je sicer tudi bivši študent Tomaszewskega. Mednarodna žirija je ocenila, da je razstavni katalog lep in odlično izdelan ter da ga “odlikujejo uporabljeni taktilni elementi, kot sta izbor materiala za naslovnico in način vezave ter kuriranje vsebin in struktura. Format in oblikovanje sta presenetljiva, knjiga pa na prefinjen način upodablja opus umetnika Henryka Tomaszewskega.”

Celostna grafična podoba vinske hiše Lupinc

Celostna grafična podoba vinske hiše Lupinc

© Arhiv bienala Brumen

Aleš Brce je še eden izmed oblikovalcev, ki se je na bienale Brumen prijavil prvič, poleg nagrajenega projekta pa je prijavil še tri druge. Brce sicer prihaja iz Trsta, kot grafični oblikovalec pa se osredotoča predvsem na tipografijo in geometrični vizualni stil. Nagrajeno celostno grafično podobo je izdelal za kmetijo Lupinc iz vasi Praprot na italijanski strani čezmejnega Krasa, kjer imajo svojo vinsko klet. “Projekt sem prijavil na bienale Brumen zaradi tega, ker sem si želel, da bi vizualna identiteta vinske hiše Lupinc, ki sem jo sam ustvaril, dobila primerno vidljivost. Hkrati je mnenje ocenjevalne komisije - naj je to pozitivno ali negativno - še dodaten izziv pri razvoju moje profesionalne poti,” nam je razložil Brce. A mnenje mednarodne žirije ni bilo nič kaj negativno, prav nasprotno. “Ravnovesje med črno in belo barvo, med abstraktnimi oblikami in tipografijo je izjemno: sodobno in sveže. Rešitev nakazuje odprt sistem oblikovanja, v katerega se v prihodnosti lahko vključijo vedno novi izdelki,” se glasi njihova utemeljitev.

Serija plakatov za Mič Styling

Serija plakatov za Mič Styling

© Arhiv bienala Brumen

Serijo plakatov je za svojo 25. letnico delovanja naročila frizerska veriga Mič Styling. Oblikovala jih je neodvisna oglaševalska agencija Yin+Young na podlagi fotografij najpogostejših stilov pričesk iz arhiva Mič Styling. “Zanimiva in presenetljiva uporaba znanih referenc s plakatov, ki jih srečaš v frizerskih salonih. Projekt se iznajdljivo izmika imitaciji in splošno znan vizualni jezik prevede v nov in sodoben izraz. Zabaven in privlačen projekt, ki v sebi odlično združuje ilustracijo, likovno vodenje ter uporabo barve in tipografije,” je komentirala žirija. Na agenciji Yin+Young so nam razložili, da je zanje prijava na bienale Brumen samoumevna, saj ima že uveljavljen sloves na področju vizualnih komunikacij. “Vsake toliko je dobro, da ti stroka nastavi ogledalo,” so dejali. Na bienale so poleg nagrajenega prijavili še tri projekte, in sicer poster za promocijo nove plošče glasbenika Magnifica, zunanjo kampanjo Motorist za vedno, ki je nastala v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa ter tri Mladinine proglase.

Serija gledaliških listov Glej, List! in knjiga Extending the Dialogue

Zadnjima nagrajenima projektom je skupno to, da se je pod njiju podpisala Grupa Ee, uveljavljena skupina grafičnih oblikovalcev, ki jo sestavljajo Ivian Kan Mujezinović, Damjan Ilić, Mina Žabnikar in Žiga Testen. Mujezinović in Ilić sta sicer tudi avtorja celostne grafične podobe revije Mladina.

Serija gledaliških listov Glej, List!

© Arhiv bienala Brumen

Serijo gledaliških listov Glej, List! je naročilo gledališče Glej, s katerim Grupa Ee sodeluje, že odkar so jim nekaj let nazaj oblikovali celostno grafično podobo. Pri oblikovanju gledaliških listov so sodelovali Mujezinović, Ilić in Žabnikar. Mednarodna žirija je napisala, da projekt daje gledališču močno in večplastno identiteto, zaradi dobre uporabe tipografije in slikovnega materiala. “Format publikacij, izbira materiala in barv ter tehnike tiska je dobro premišljena. Končni izdelek je raznolik, vizualno odličen in igriv,” so še dodali.

knjiga Extending the Dialogue

© Arhiv bienala Brumen

Knjigo Extending the Dialogue je po naročilu Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo oblikoval Ivian Kan Mujezinović. V njej so zbrani eseji dobitnikov nagrade ali delovne štipendije Igorja Zabela, slovenskega kustosa in umetnostnega zgodovinarja. Po mnenju žirije je knjiga izdelana precizno, saj je “na vseh ravneh spretno izvedena in odlično upošteva vsebino, strukturo, mrežo, ritem materiala, velikosti črk, format, izbiro papirja in tisk. Vsestransko odličen primer oblikovanja knjig.”