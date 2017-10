Španija bo suspendirala katalonsko regionalno vlado

Španska vlada je odločila, da bo suspendirala katalonsko regionalno vlado, razpustila parlament in v šestih mesecih izvedla nove regionalne volitve

Vse od 1. oktobra, ko je Katalonija izvedla referendum o neodvisnosti, nismo bili priča dialogu in kompromisom med katalonskem premierjem Carlesom Puigdemontom in španskim premierjem Marianom Rajoyjem.

© Generalitat de Catalunya / WikiCommons

Španska vlada Mariana Rajoyja je prejšnjo soboto na izredni seji odločila, da bo suspendirala katalonsko regionalno vlado in razpustila parlament, kar pa mora najprej potrditi še zgornji dom španskega parlamenta - senat. Slednji bo o napovednih ukrepih odločal v petek, dan prej, v četrtek, pa se bo sestal tudi katalonski parlament s Carlesom Puigdemontom na čelu, ki bo na seji odločal o njihovem odzivu na španske ukrepe, katerim sicer že od samega začetka odločno nasprotujejo.

Španska vlada izpolnjuje svoje obljube o uvedbi 155. člena ustave, s čimer bo po besedah španskega premierja Rajoyja samo suspendirala katalonsko regionalno vlado, ne pa tudi ukinila avtonomije Katalonije. V skladu s tem bodo tako v šestih mesecih izvedli regionalne volitve, na katerih Puigdemont ne bo smel nastopiti, niti predlagati kandidatov.

Uveljavitev 155. člena ustave, s čimer želi španska vlada razpustiti regionalne oblasti v Kataloniji, mora v petek potrditi še zgornji dom španskega parlamenta.

Po sobotni izredni seji španske vlade je katalonski premier v televizijskem nagovoru povedal, da ne bodo sprejeli njihovega načrta. Ravnanje španske strani je označil za napad na demokracijo, dejal je, da kršijo načela pravne države in da so v Kataloniji izvedli državni udar. Puigdemont je zato za jutri napovedal sejo katalonskega parlamenta, na kateri se bodo še pred zasedanjem španskega senata pogovorili o odgovoru na ukaze španske vlade. Načrtovana seja pa bi lahko dala katalonski strani tudi novo možnost za enostransko razglasitev neodvisnosti. Tiskovni predstavnik katalonske vlade Jordi Turull je sicer sporočil, da je Puigdemont pripravljen oditi v Madrid in v petek nagovoriti španski senat ter izraziti nasprotovanje uvedbi 155. člena španske ustave, preden senat dokončno potrdi razpustitev katalonske regionalne oblasti.

V kolikor bo Katalonija v naslednjih dneh razglasila samostojnost, Puigdemonta čaka takojšnja aretacija.

Da pa bo Španija naredila vse, da Kataloniji onemogoči razglasitev neodvisnosti, priča tudi dejstvo, da špansko sodišče pripravlja predlog za uvedbo kazenskega postopka proti Puigdemontu zaradi upora. Ta bo stopil v veljavo, v kolikor bo Katalonija razglasila samostojnost, kar pomeni, da nad katalonskim premierjem visi takojšnja aretacija. Španska zakonodaja za upor predvideva do 30 let zaporne kazni.

Predvideni ukrepi španske vlade so posledica pisemskega odziva katalonskega premierja na španski ultimat prejšnji četrtek, v katerem ni želel odpovedati postopkov za osamosvojitev Katalonije. Rajoy vztraja, da je katalonska vlada 1. oktobra, ko je izvedla referendum o neodvisnosti, delovala enostransko in v nasprotju z zakonodajo. Na njegovi strani je tudi Evropska komisija, ki zagovarja upoštevanje španskega ustavnega reda.