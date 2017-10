Vojna napoved medijem?

Tudi na Češkem je demokracija na preizkušnji

Češki predsednik Miloš Zeman s svojo prijateljico - puško

© Profimedia

Češki predsednik Miloš Zeman si je na tiskovni konferenci prejšnji petek, dva dni pred parlamentarnimi volitvami, privoščil neslano šalo. Med svojim govorom je mahal s plastično repliko avtomatske puške AK-47 v rokah, namesto nabojnika je bila v njej prazna steklenica češkega žganja, in zadovoljen s svojo domislico zbrane predstavnike medijev opozarjal na napis na puški. Na njej je pisalo: »Novinarjem.«

Zeman je že dolgo na bojni nogi z novinarji, ki po njegovem ne poročajo o njem tako, kot bi morali. Leta 2002 je kot tedanji premier medije primerjal z »greznico« in pojasnil, da so »češki novinarji trenutno najbolj neumna bitja na planetu«. Letos je ruskemu predsedniku Putinu govoril o nekakšni »likvidaciji« novinarjev, a se je kasneje od te izjave distanciral.

Zemanovo domislico o »obračunu« z novinarji s plastičnim AK-47 so češke novinarske organizacije obsodile in hkrati izrazile skrb, da tudi Češko republiko čakajo pritiski na novinarje, s kakršnimi se njihovi kolegi že nekaj let soočajo na Madžarskem in na Poljskem. Strah pred samocenzuro, omejevanjem pravice do svobode poročanja in prevzemi državnih in neodvisnih medijskih hiš, se je na Češkem še okrepil z zmago stranke ANO, češkega milijarderja Andreja Babiša na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Drugi najbogatejši Čeh in dober Zemanov prijatelj je, poleg agroživilskega giganta AGOFERTA, lastnik tudi medijskega imperija MAFRA, v okviru katerega delujeta dva pomembna časnika in zelo priljubljena radijska postaja. Novinarja Jakub Patočka in Zuzana Vlasata sta v knjigi Rumeni baron nazorno prikazala, kako je »češki Trump« svoje premoženje povečeval s sovražnimi prevzemi, socializacijo stroškov in privatizacijo dobičkov, kako je »molzel« državo in EU s subvencijami njegovim podjetjem, svoj medijski sistem pa uporabljal za prekritje umazanih poslov in ohranitev čistega obraza v javnosti.

Jakob Patočka, novinar in urednik spletnega dnevnika Denik referendum – eden izmed mnogih, ki jim je predsednik Zeman »grozil« s plastično polavtomatsko puško – je napovedal, da »lahko država ob izvolitvi Babiša v najboljšem primeru upa le na nekakšen kaos.

Nedeljske parlamentarne volitve na Češkem so pometle z vsemi etabliranimi strankami. Vladajoči socialdemokrati so dobili le 7,3 odstotka, krščanski demokrati še manj, le 5,8 odstotka podpore volivcev. Zmagovalec volitev je s 30 odstotki glasov volivcev Babišev ANO, kar 10 odstotkov je dobila Piratska stranka, enako podporo pa tudi stranka Svoboda in neposredna demokracija, ki pod vodstvom poslovneža japonskih korenin Tomia Okamure močno nasprotuje priseljevanju, muslimanom in EU. Tudi ANO zavrača kvote EU, ki določajo, koliko beguncev mora sprejeti vsaka država članica EU. Babiš je po volitvah sicer ublažil svojo retoriko. »Smo za EU. Nismo grožnja demokraciji. Pripravljen sem se bojevati za naše interese v Bruslju. Smo trden del Evropske unije. Tudi Nata,« je dejal.

Babiš, ki je že napovedal, da bo kot premier »vodil državo kot podjetje«, je seveda drugačen od konzervativnega nacionalista z avtoritarnimi tendencami Madžara Viktorja Orbana ali skrajno konzervativnega ortodoksnega katolika Poljaka Jaroslawa Kaczynskega. »Oba sodita v znano evropsko tradicijo. Babiš je drugačen. Ni konservativec, liberalec ali komunist. Je Babiš, univerzalni populist. Zato ga Evropejci zares ne razumejo,« je za Guardian dejal Pavel Šafr, direktor spletnega novičarskega portala Forum24. Tudi zato je Jakob Patočka, novinar in urednik spletnega dnevnika Denik referendum - eden izmed mnogih, ki jim je predsednik Zeman »grozil« s plastično polavtomatsko puško – napovedal, da »lahko država ob izvolitvi Babiša v najboljšem primeru upa le na nekakšen kaos. Najslabše, kar se lahko zgodi, to je možno, pa je vzpostavitev avtoritarnega režima, ki ga bo vodil neusmiljen oligarh s podporo neofašistov in vseh, ki mu bodo pripravljeni prodati svoje glasove. Trideset let po žametni revoluciji je demokracija v nevarnosti«