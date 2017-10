Bi se morala Slovenija pripravljati na jedrski spopad med ZDA in Severno Korejo?

Atomska ura resnice

© Pixabay

Izmenjevanje groženj s popolnim uničenjem je za predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una postalo že skoraj rutinsko opravilo. Kim uporablja bolj neposreden besednjak in govori o peklu na zemlji in zasutju ameriškega ozemlja z raketami, Trump pa svoje grožnje zavija v celofan sprenevedanja. Tako je na primer na nedavnem srečanju z vojaki zbrane nagovoril, da so morda priča »zatišju pred viharjem«, na novinarsko vprašanje, kaj je s tem mislil, pa odgovoril z »boste že videli«. V svojih izbruhih na Twitterju rad poudarja, da diplomacija v primeru Severne Koreje žal ne pomaga. »Razumejo samo eno stvar.«