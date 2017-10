Animirani junak za otroke in odrasle

Šest novih animiranih filmov, dokumentarni film in pregledna razstava o animiranem junaku Koyii

Od 7. novembra dalje bo v kinematografih na ogled šest novih animiranih filmov Koyaa in dokumentarni film Živjo, Koyaa!, v Galeriji Kresija pa bo na ogled pregledna tematska razstava z naslovom KOYAA – Animirani junak na sceni!, ki bo predstavila vrsto raznolikih eksponatov - od risb, zgodborisov, lutk, scenografije in rekvizitov - do samih filmskih scenarijev in fotografij iz zakulisja.

Koyaa je visok, suhljat mladenič v planinski opravi, velikih radovednih oči in igrivega značaja, ki ima to smolo, da predmeti v njegovi bližini oživijo in se obnašajo na najbolj nenavadne načine. "Kratki animirani filmi Koyaa so namenjeni tako otrokom kot odraslim, saj nosijo univerzalno sporočilo, da lahko različne situacije, ki se na prvi pogled zdijo neobvladljive, s pomočjo domišljije in dobre volje obrnemo sebi v prid in jih razrešimo na zanimiv način. Želel sem, da je sporočilo filmov prikazano zabavno, z nepričakovanim razpletom in z veliko situacijskega humorja, ki je plod ustvarjalne ideje junaka in s katerim Koyaa vsakokrat razreši nastalo situacijo. S filmi poudarjam, da je vredno vztrajati in iskati nove rešitve, čeprav ne uspemo vedno v prvem poskusu," je o sporočilnosti filmov povedal režiser in producent Kolja Saksida.

JBhcy23yNKU

Po dveh pilotnih filmih Lajf je čist odbit (2011) in Roža (2013) novembra v Kinodvor in izbrane kinematografe Art kino mreže prihaja šest novih kratkih filmov v režiji Kolje Saksida: Razigrani avtomobilček, Divji ležalnik, Leteči zvezek, Plešoče nogavice, Vztrajne nalepke in Zmrzljivi šal.

NyAn22mf8Rg

Skupaj z animiranimi filmi bodo prikazali tudi dokumentarni film Živjo, Koyaa!, ki je nastal v koprodukciji Zavoda ZVVIKS in hrvaškega Studia dim. Dokumentarni film gledalca popelje na sam začetek zgodbe o animiranem junaku Koyii, v otroški svet avtorja Kolje Saksida, v zakulisje nastajanja filmov Koyaa, predstavi pa nam tudi ostale člane filmske ekipe, izdelavo scenografije prikaže, kako oživi gospod Krokar in kako glavni junak Koyaa dobi svoj glas in stas. Za naracijo, ki spremlja film, je poskrbel igralec Janez Škof.

bKLFq5BLowo

Kratki animirani filmi Koyaa ter dokumentarni film Živjo, Koyaa! prihajajo na domača kinematografska platna 7. novembra ob 17.00 s premiero v Kinodvoru, kjer bodo naslednje štiri sobote, od 11. novembra do 2. decembra, prikazani v sklopu novo ustanovljenega filmskega programa Prvič v kino.

Po premieri filma bodo ob 19.00 v Galeriji Kresija odprli pregledno tematsko razstavo KOYAA – Animirani junak na sceni!, na kateri bo predstavljena vrsta raznolikih eksponatov - od risb, zgodborisov, lutk, scenografije in rekvizitov - do samih filmskih scenarijev in fotografij iz zakulisja. Popelje nas v svet filmskih ustvarjalcev, preko njihovih delovnih procesov in tehničnih izzivov, skozi katere se je potrebno prebiti, da na koncu animirani filmi, kot je Koyaa, najdejo pot do malih in velikih ekranov ali filmskih platen. Razstavo bodo dopolnjevali spremljevalni dogodki v Trubarjevi hiši literature, kjer bodo ob ponedeljkih potekali poglobljeni pogovori z ustvarjalci filmov, ki jih bo povezoval Igor Prassel, ter prodajna razstava unikatnih fotografij iz filmov Koyaa.

Kolja Saksida je avtor serije animiranih filmov Koyaa in na filmskem področju ustvarja kot režiser, producent in pedagog. Je eden vidnejših avtorjev animiranih filmov v Sloveniji. Njegovi animirani filmi so gostovali na številnih filmskih festivalih po celem svetu, kot rezidenčnega umetnika pa so ga gostile različne mednarodne kulturne organizacije. Je docent na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici ter ustanovitelj in direktor produkcijske hiše Zavod ZVVIKS, ki je bila ustanovljena leta 2001.