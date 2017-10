Španija proti katalonskemu premierju vložila obtožnico

Danes pričakujemo prve ukrepe Madrida za prevzem neposrednega nadzora nad katalonskimi oblastmi

Špansko tožilstvo je proti odstavljenemu katalonskemu premierju Carlesu Puigdemontu vložilo obtožnico, v kateri mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev.

© Generalitat de Catalunya / WikiCommons

Po tem, ko je Katalonija v petek razglasila neodvisnost, španska vlada pa ji je v soboto tudi uradno odvzela avtonomijo in odstavila večino zaposlenih v katalonski vladi, vključno s premierjem Carlesom Puigdemontom, danes v Kataloniji pričakujejo prve ukrepe Madrida za prevzem neposrednega nadzora. Po zadnjih informacijah je špansko državno tožilstvo proti Puigdemontu in članom njegove vlade vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev.

Na sedežu regionalne vlade je nekaj uslužbencev prišlo na delo, o odstavljenem Puigdemontu pa ni ne duha ne sluha, razen tega, da je na Instagramu objavil fotografijo dvorišča vladne palače s pripisom "dobro jutro", kjer ni jasno, kdaj je fotografija nastala. O kakšnih protestih proti neposrednemu nadzoru s strani Madrida ne poročajo, katalonski parlament pa je odpovedal za torek načrtovano zasedanje, kar nakazuje, da sprejema razpustitev. Nekateri člani odstavljene katalonske vlade so medtem sporočili, da delajo naprej in se ne bodo uklonili ukrepom Madrida. Med drugim je fotografijo sebe v pisarni in s časnikom z datumom 30. oktober 2017 na mizi objavil nekdanji minister za promet Josep Rull. A kmalu zatem naj bi Rulla iz pisarne pospremila policija.

Odstavljeni ministri regionalne vlade naj bi danes sicer predali posle predstavnikom iz Madrida. Katalonska regionalna vlada ima v Barceloni okoli 110.000 uradnikov in še kakih 90.000 uslužbencev, številni med njimi pa so prepričani Katalonci, ki se borijo za neodvisnost. Odstavljenim uradnikom bo španska vlada dala čas, da v miru pospravijo svoje stvari, v kolikor se bodo upirali, bodo to morali storiti v spremstvu katalonske policije.

Španska vlada je nove volitve v katalonski parlament napovedala za 21. december.

Odstavitev katalonske vlade s predsednikom Carlesom Puigdemontom na čelu je v soboto zjutraj z odlokom, objavljenim v uradnem listu postala uradna. Španska vlada je Kataloniji uradno začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti njene regionalne vlade. Razpustila je tudi katalonski parlament in razpisala nove volitve. Slednje bodo potekale že 21. decembra. Puigdemont sicer tudi po odstavitvi vztraja pri neodvisni Kataloniji. Na dane razmere se je prvič odzval v soboto v nagovoru na katalonski javni televiziji TV3. "Najboljši način za zaščito tega, kar smo dosegli, je demokratično nasprotovanje uporabi 155. člena," je povedal.

Skupno naj bi bilo s svojih položajev odstavljenih kar 150 sodelavcev katalonske vlade. Večino nalog in pristojnosti predsednika Carlesa Puigdemonta in podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa je prevzela namestnica španskega premierja Soraya Saenz de Santamaria. Položaje pa so morali zapustiti tudi vsi ministri katalonske vlade in njihovi svetovalci. Med drugim so odstavili še tiskovnega predstavnika vlade Jordija Turulla. V skladu s 155. členom ustave sta bila uradno odstavljena vodilna predstavnika katalonske policije Mossos d'Esquadra, njen prvi mož Josep Lluis Trapero in generalni direktor Pere Soler.

Madrid je do sedaj odstavil že 150 sodelavcev katalonske vlade, med njimi premierja Puigdemonta, podpredsednika Junquerasa ter njihovega tiskovnega predstavnika Turulla.

Razmere v Španiji so se zaostrile, potem ko je v petek katalonski regionalni parlament podprl resolucijo, ki predvideva razglasitev Katalonije za neodvisno republiko, španski senat pa je hkrati potrdil začasni odvzem avtonomije Katalonije, s čimer je vlada španskega premierja Mariana Rajoyja tako dobila zeleno luč, da v Kataloniji ukrepa v skladu s 155. členom španske ustave za ponovno vzpostavitev ustavnega reda.

Celoten konec minulega tedna so po Španiji potekali protesti tako zagovornikov kot tudi nasprotnikov neodvisnosti Katalonije. Po petkovi razglasitvi neodvisnosti se je na ulicah katalonskih mest zbralo več deset tisoč zagovornikov samostojne Katalonije, ki so ploskali in v katalonščini praznovali samostojnost ter peli katalonsko himno. Številni med njimi so ob tem v zrak vzdignili stisnjeno pest, mnogi pa so nazdravljali s penečim vinom cava, ki ga pridelujejo v Kataloniji, ter se med seboj objemali. Namesto španskih zastav so na mestnih hišah razobesili katalonske. Razglasitev samostojnosti so praznovali pozno v noč.

Nasprotniki so se najprej v soboto zbrali v Madridu, kjer je na trgu Plaza de Colon več tisoč ljudi protestiralo proti katalonski samostojnosti. Na trgu so plapolale španske zastave, protestniki pa so vzklikali “Živela Španija”. Njihovo protestiranje se je v nedeljo nadaljevalo v Barceloni, kjer se je prav tako zbrala več sto tisoč glava množica. Slišati je bilo gesla v podporo enotnosti Španije, mnogi pa so zahtevali tudi zaporno kazen za katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta in ostale voditelje strank, ki se zavzemajo za neodvisnost Katalonije.