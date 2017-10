Zakaj v trgovinah zmanjkuje masla

V drugih državah so se na povečanje povpraševanja in zmanjšanje ponudbe odzvali z dvigom cen masla, v Franciji je cena ostala enaka, zato ga proizvajalci raje izvažajo

Je res, da v Franciji zmanjkuje masla, sprašuje BBC. Francija je država, ki ima za Nemčijo drugi največji mlečni sektor. Odgovor je ja in ne. Res je, da v trgovinah po državi ni dovolj masla, police se praznijo. Primanjkuje cenejšega masla trgovskih blagovnih znamk, na policah je pogosto mogoče najti le dražje maslo. Trgovina, v kateri nakupuje novinar BBC Hugh Schofield, kupce obvešča, da se trg z maslom sooča s pomanjkanjem surovine brez primere, zaradi česar ima trgovina težave z dobavo.

Krize z maslom kljub temu ni. Kdor ga išče, ga najde. Vsem pa je jasno, da sistem ne deluje, nekaj je narobe. Strokovnjaki navajajo, da se je na svetovni ravni zelo povečalo povpraševanje po maslu. Kitajci so odkrili zahodno pecivo, katerega osnovna sestavina je maslo. Istočasno se Američani in Evropejci vračajo nazaj k maslu, ker živalske maščobe ne veljajo več za slabe. Zdaj je hudič sladkor.

Hkrati, ko se povečuje povpraševanje, se ponudba masla zmanjšuje. Po podatkih evropske komisije je Nova Zelandija, ki je največja proizvajalka mleka na svetu, od januarja do avgusta izvozila za 11 odstotkov manj masla kot v enakem obdobju lani. V EU so po ukinitvi kvot cene mleka padle, zato so nekateri kmetje prenehali s to dejavnostjo. Zaradi slabega vremena je bilo v Franciji letos manj krme, zato je manj tudi mleka.

Proizvajalci seveda niso neumni, zato zaloge masla prodajajo v tujino, kjer zanje dobijo višje cene kot od domačih trgovcev. Zaradi tega je odgovor na vprašanje, ali v Franciji primanjkuje masla, ja in ne.

S temi spremembami na trgu se soočajo vse države, Francija ima večje težave kot druge zato, ker ima bolj rigiden sistem cen in distribucije. V drugih državah so se na povečanje povpraševanja in zmanjšanje ponudbe odzvali z dvigom cen masla. V Franciji je cena ostala enaka, ker trgovci in proizvajalci s pogajanji določajo cene enkrat na leto. Naslednji krog pogajanj ni predviden pred februarjem. Do takrat bodo trgovci morali prodajati maslo po ceni, ki je bila dogovorjena pred meseci, ko je bilo veliko cenejše.

Proizvajalci seveda niso neumni, zato zaloge masla prodajajo v tujino, kjer zanje dobijo višje cene kot od domačih trgovcev. Zaradi tega je odgovor na vprašanje, ali v Franciji primanjkuje masla, ja in ne. Pomanjkanja ni, ker ga Francozi še vedno zelo veliko proizvedejo. Primanjkuje ga, ker gre to maslo drugam, kot ga pričakujejo gospodinje.

Welt navaja, da se s pomanjkanjem masla ne soočajo le francoska gospodinjstva, ampak tudi podjetja. Peki recimo namesto naročenih 100 dobijo le 60 kilogramov masla in glavna sestavina večine pekovskega peciva, ki ga imajo Francozi najraje (recimo rogljički), je maslo. Eden od pekov v Saint-Étienne je za televizijo France Bleu priznal, da zdaj za svoje pecivo uporabi deset odstotkov manj masla.

Masla je na svetovnem trgu sicer dovolj, le bistveno dražje je, kot pred meseci. Po podatkih Bloomberga je lani na globalni ravni tona masla stala 2500 evrov, letos pa je zanjo treba plačati 7000 evrov. V Evropi so najvišjo ceno do zdaj zabeležili septembra, ko je dosegla 6500 evrov.