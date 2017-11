Umetnost praznega govoričenja

Video blogerji oziroma vlogerji so eden večjih sodobnih fenomenov, a množica tistih, ki v prispevkih govorijo predvsem o sebi ali pravzaprav o ničemer, je le spletno zrcalo distopične resničnosti

Ciril Komotar, avtor priljubljenega vloga o avtomobilizmu Komotar Minuta, se je vlogerski karieri posvetil v celoti in se z njo tudi preživlja.

© Borut Krajnc

Če bi mlade danes vprašali, kaj so po poklicu, bi najbrž vsaj polovica odgovorila z nazivi, za katere slišimo prvič. No, pri dizajnerjih, didžejih in programerjih bi še nekako razumeli, kaj počnejo, a tu so še razni izvršni podpredsedniki, digitalni marketinški strategi, vodje divizij talentov in upravljavci dronov. Britanska agencija First Choice pa je ugotovila, da so ambicije generacije, ki prihaja za današnjimi 20-letniki, še precej presenetljivejše. Na vzorcu tisoč otrok, starih od šest do 17 let, je opravila anketo o poklicih, ki bi jih ti radi opravljali, ko odrastejo, in več kot tri četrtine jih je odgovorilo, da si ne želijo postati pripadniki tradicionalnih poklicev, kot sta zdravnik in odvetnik, temveč bi od vseh mogočih poklicev najraje postali vlogerji. Ja, vlogerji. To pomeni, da bi se radi preživljali z vsakodnevnim objavljanjem vlogov oziroma video blogov – kratkih filmčkov, v katerih v intimi svojega doma kramljajo s spletno kamero.