Intervju: Emmanuel Macron, francoski predsednik

Emmanuel Macron o razkošju, kraljih in obveznem obglavljenju, ki jih je doletelo, Heglu, Evropi 21. stoletja, vlogi književnosti v svojem življenju, sitnih Francozih in neodgovornih medijih.

Popoldne v Parizu. Rahlo je pršelo, nebo je po barvi spominjalo na skrbno pograbljeni gramoz na notranjem dvorišču Elizejske palače, bilo je nekako sivo-bež. V sprejemni dvorani v prvem nadstropju je na kaminu tiktakala zlata stoječa ura, na mizi je ležala knjiga z Velazquezovimi slikami. Odprla so se krilna vrata in uniformirani gardist je zaklical »Monsieur le president« ter salutiral. Emmanuel Macron je pozdravil obiskovalce in jih povabil v pisarno z zlato štukaturo in lahkimi zlatimi naslanjači, ki je bolj spominjala na plesno dvorano kot na delovni prostor. Okna so razkrivala živo zeleni vrt, ki sodi k palači. Ob zadnjem srečanju s Spieglovimi novinarji nekaj tednov pred prvim krogom volitev aprila letos je bilo prizorišče čisto drugačno: pogovor je potekal v železniškem vagonu drugega razreda na poti med Bordeauxem in Parizom (Mladina št. 12, 2017, Potrebujemo prenovo). »Naslednjič se vidimo v Elizejski palači?« Vprašanje je bilo mišljeno šaljivo. Tisti, ki se je takrat z vsakim dnem in vsako raziskavo javnega mnenja iz kandidata presenečenja levil v favorita, se je s členkom potrkal po čelu in dejal: »Potrkal sem po lesu, za srečo.« Ko se je spomnil tega, je resno prikimal, zdrsnil z roko čez zlato zofo in trikrat potrkal po lesenem naslonjalu. Odkar je bil 39-letni Macron izvoljen za predsednika, se je v Franciji začel nenavaden politični poskus: velik del političnega razreda se je zamenjal in pomladil, privilegiji so odpravljeni, klasične stranke pa obsojene na stransko vlogo. Macron izziva, zahteva, hiti naprej in veliko pričakuje od svojih volivcev. Celo Elizejski palači ni prizanesel. Z zidov je dal odstraniti tapiserije, ukazal odnesti težko pohištvo in obesiti sodobne slike. Logično je torej, da je med pogovorom smel poleg biti tudi njegov pes.

Gospod predsednik, od začetka mandata, maja, ste poskrbeli za precejšnje razburjenje po vsem svetu. Nemški filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ki ste ga brali med študijem, je v Napoleonu Bonapartu videl utelešenje svetovnega duha na konju. Mislite, da en sam človek dejansko lahko spremeni zgodovino?