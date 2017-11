Španija čaka na vrnitev odstavljenega katalonskega premierja

Carles Puigdemont se danes ni pojavil na sodišču, Španija pa je v torek razveljavila deklaracijo o neodvisnosti Katalonije

Odstavljeni katalonski premier Carles Puigdemont čaka v Belgiji.

© Generalitat de Catalunya / WikiCommons

Danes je špansko sodišče na zaslišanju pričakovalo odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta in 13 bivših članov njegove vlade. Proti njim je špansko tožilstvo v ponedeljek vložilo obtožnico zaradi upora in nezakonitega prisvajanja sredstev. Na sodišče se je zglasilo več predstavnikov katalonske vlade, med njimi podpredsednik Oriol Jonqueras. Puigdemont, ki se je v ponedeljek skupaj s petimi ministri bivše vlade odmaknil v Bruselj, na zališanje ni prišel. Za očitana dejanja naj bi osumljencem sicer grozilo do 30 let zapora.

Puigdemont je na torkovi novinarski konferenci v Bruslju pojasnil, da v Belgijo ni odšel zato, da bi zaprosil za politični azil, niti zato, da bi se skrival pred španskim pravosodjem. Njegova vrnitev v Španijo je odvisna od okoliščin, po besedah njegovega belgijskega odvetnika Paula Bekaerta namreč čakajo na odzive španskih oblasti. Kdaj se bo Puigedmont vrnil v Španijo, pa zaenkrat še ni znano.

Špansko sodišče danes na zaslišanju pričakuje Puigdemonta, slednji pa se po besedah njegovega odvetnika še ne namerava vrniti v Španijo.

Belgijski politiki imajo do Puigdemontovega obiska različna stališča. Njihov premier Charles Michel je dejal, da bodo s Puigdemontom ravnali tako kot z vsakim drugim Evropejcem. "Puigdemont ima enake pravice in dolžnosti kot vsak drug evropski državljan, nič več in nič manj," je komentiral Michel. Medtem pa se je podpredsednik belgijske vlade Kris Paeters odzval bolj kritično. Dejal je, da “če kdo razglasi samostojnost, potem je bolje, da ostane v bližini svojega naroda”.

Špansko ustavno sodišče je sicer v torek na zahtevo vlade španskega premierja Mariana Rajoya razveljavilo deklaracijo o neodvisnosti Katalonije, ki jo je bivši katalonski parlament sprejel prejšnji petek. Sodišče je poleg tega predstavnike katalonskega parlamenta opozorilo, da morajo zaustaviti vsako pobudo, ki bi se nanašala na izvajanje deklaracije. Danes in jutri pa bo špansko vrhovno sodišče zaslišalo odstavljeno predsednico katalonskega parlamenta Carme Forcadel in njene namestnike.

Na katalonskih predčasnih regionalnih volitvah 21. decembra bo sodelovala tudi stranka odstavljenega Puigdemonta.

Španska vlada je minulo soboto po 155. členu ustave Kataloniji uradno, vendar začasno, odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti njene regionalne vlade. Razpustila je tudi katalonski parlament in razpisala nove volitve. Slednje bodo potekale že 21. decembra. Puigdemont je v torek dejal, da bo rezultate regionalnih volitev spoštoval ter hkrati k temu pozval tudi španskega premierja Rajoya.

Na predčasnih volitvah bo sodelovala stranka PDeCAT bivšega premierja katalonske vlade. "21. [decembra] bomo šli na volitve. Šli bomo s prepričanjem in zavezo, da dovolimo Kataloncem, da se izrazijo," je dejala tiskovna predstavnica stranke Marta Pascal. Levo usmerjena stranka ERC, ki je del koalicije s PDeCAT, prav tako odstavljenega podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa pa je sporočila, da bodo "sodelovali" na nek način, čeprav so volitve označili za nelegitimne, ker jih je sklical Madrid.