“Da smo ženske v razvitem svetu dosegle enakost z moškimi, je velika iluzija”

Slovenija po enakosti med moškimi in ženskami na 7. mestu med 144 državami

V Sloveniji se za pravice žensk ter enakost žensk in moških bori Ženski lobi.

© Miha Fras

Slovenija je po enakosti med ženskami in moškimi na 7. mestu med 144 državami, v svojem poročilu ugotavlja Svetovni gospodarski forum (WEF). Uvrščena je med države, ki najhitreje zmanjšujejo razlike med spoloma, saj je od prvega poročila iz leta 2006 neenakost zmanjšala za 13 odstotkov. Nekaj več kot deset let nazaj je Slovenija pristala na 51 mestu med 115 državami, ki so jih takrat preučevali.

Velik skok iz 51 mesta na sedmo mesto si je počasi priborila predvsem zaradi izboljšav na področju ekonomske vključenosti in priložnosti, povečalo pa se je tudi število poslank in ministric v vladi, še navaja poročilo. Danes imamo na primer v državnem zboru od skupaj 90 poslank in poslancev 32 poslank (35,5 %) in 58 poslancev (64,5 %), medtem ko se je med letoma 2000 in 2012 število poslank in poslancev gibalo pri približno 78 poslancih (86,9 %) in 12 poslankah (13,1 %). To pomeni, da se je s tem mandatom delež poslank v državnem zboru zvišal za dobrih 22 odstotkov.

Slovenija si je sedmo mesto priborila zaradi izboljšav na področju ekonomske vključenosti in priložnosti, povečalo pa se je tudi število poslank in ministric v vladi, navaja poročilo WEF.

Po mnenju Sonje Lokar, sociologinje, aktivistke, nekdanje političarke in nekdanje predsednice društva Ženski lobi Slovenije, so ti podatki predvsem dovolj zanesljiv pokazatelj splošnega položaja (ne)enakosti žensk po različnih državah po svetu. Vendar sama navaja, po njenih besedah, bolj poglobljeno analizo Evropskega inštituta za enakost spolov - Indeks enakosti spolov za leto 2015. Tam je Slovenija zasedla deseto mesto med 28 državami članicami EU. “Pri teh merjenjih je pomembno predvsem to, da zgovorno opozarjajo na dejstvo, da je splošni vtis, da smo ženske vsaj v razvitem svetu že dosegle enakost z moškimi, velika iluzija. Ko se pogleda stanje po najpomembnejših področjih, kot so delo, znanje, denar, moč, zdravje, da o nasilju niti ne govorimo, se izkaže, da smo leta 2015 v EU ženske dosegle šele 66,2 odstotkov tistega, kar so dosegli moški. V letu 2015 se je kot najboljša izkazala Švedska z rezultatom 82,6 odstotkov, Slovenija pa je dosegla 68,4 odstotka,” pojasni Lokar.

"Ko se pogleda stanje na področjih dela, znanja, denarja, moči, zdravja in nasilja, smo leta 2015 v EU ženske dosegle šele 66,2 odstotka tistega, kar so dosegli moški."(Sonja Lokar)

V svetovnem merilu poročilo Svetovnega gospodarskega foruma sicer ugotavlja, da se je neenakost med ženskami in moškimi po desetletju počasnega zmanjševanja letos spet začela povečevati.

Izboljševanje enakosti žensk na področjih izobraževanja, zdravja in politične zastopanosti se je letos ustavilo, enakost na delovnem mestu pa se je poslabšala že četrto leto zapored. Za vzpostavitev enakosti med spoloma na tem področju bo potrebnih kar 217 let, ocenjuje poročilo. Ženske še bolj zaostajajo pri zastopanosti v politiki, saj jih je na odločevalskih položajih zgolj 23 odstotkov. Tako WEF v poročilu ocenjuje, da bo za vzpostavitev enakosti na tem področju potrebnih 99 let. Precej bolje medtem kaže na področju izobraževanja, kjer naj bi za vzpostavitev enakosti potrebovali zgolj 13 let.

Slovenija se je s sedmim mestom znašla ob boku Islandije, Norveške, Finske, Ruande, Švedske, Nikaragve, Irske, Nove Zelandije in Filipinov. Teh devet držav namreč poleg Slovenije zaseda prvih deset mest, kar tudi kaže, da v enakosti med spoloma prednjačijo nordijske države. Zadnja mesta med 144 državami pa so zasedle Pakistan, Jemen, Iran, Savska Arabija in Sirija.

"Razlike v plačah v Sloveniji niso razmeroma majhne zato, ker bi ženske res dosegle enakost, ampak ker so plače za oba spola nadpovprečno tako nizke, da jih ni več mogoče potisniti še nižje." (Sonja Lokar)

Naj na tem mestu omenimo še najnovejše podatke Eurostata, ki so pokazali na neenakost med spoloma pri plačah. Leta 2015 so v vseh državah članicah Evropske unije ženske zaslužile manj kot moški. Če primerjamo njihove povprečne bruto plače na uro, so ženske zaslužile dobrih 16 odstotkov manj kot moški, v Sloveniji pa osem odstotkov manj. Za nas je osem odstotkov v primerjavi s povprečjem Evropske unije na prvi pogled soliden rezultat.

Vendar kot opozarja Sonja Lokar, je pri takšnih številah pomembna predvsem njihova pravilna intepretacija. V sklopu tega navaja prav zgornje podatke Eurostata in pravi, da je danes plačna razlika v Sloveniji med moškimi in ženskami res osem odstotna, toda nekaj let nazaj, v času finančne krize, pa je bila ta le štiri odstotna in s tem tudi najnižja na svetu. “Dobre novice v resnici niso bile dobre novice,” pravi. “Plačna razlika v hudi krizi se je res zmanjšala, a ne zato, ker bi ženske nenadoma zaslužile več. Ampak ker so moški zaslužili manj. To ni enakost, za katero si prizadevamo v ženskem gibanju, enakost v revščini in plačah, ki ne pokrijejo niti osnovne košarice življenjskih potrebščin. Razlike v plačah v Sloveniji torej niso razmeroma majhne zato, ker bi ženske res dosegle enakost, ampak ker so plače za oba spola nadpovprečno tako nizke, da jih ni več mogoče potisniti še nižje,” zaključi nekdanja predsednica Ženskega lobija.