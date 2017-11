Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V SNG Opera in balet Ljubljana bodo premierno uprizorili balet Orfična himna, belgijskega koreografa Jeroena Verbruggna. V Kinu Šiška bodo nastopili nizozemski tranceblues šamani My Baby, v Gala hali pa madžarska elektronska/downtempo zasedba Belau in ljubljanski trip hoperji Blu.Sine. V Mini teatru bo premiera dramskega besedila Pod snegom, letošnje dobitnice Borštnikovega prstana Saše Pavček.

Četrtek, 9. november

V Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana bo ob 19.00 premiera gledališkega koncerta Slovenska popevka, ki je nastal po besedilih Gregorja Strniše in v koprodukciji s CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. Režija: Matjaž Pograjc

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru. Razstava je del projekta Umetnost v javnem prostoru, ki odpira polemiko in postavlja številna vprašanja o javnem prostoru – komu pripada, kdo ima interes ter tudi dostop do vsebinskega oblikovanja le tega, danes pri nas. Cilj projekta je med drugim poudariti pomen sodobne umetnosti in prikazati njen pomen v javnosti. Sodelujejo: Marko Batista, Srdjan Deba, Andreja Džakušič, Boštjan Kavčič, Marko Kovačič, Damijan Kracina, Vladimir Leben, Jani Pirnat in Sašo Kalan.

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera baleta belgijskega koreografa Jeroena Verbruggna z naslovom Orfična himna, ki je sestavljen iz treh delov: Lira, Težnost in Brezno.

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili nizozemski tranceblues šamani My Baby, ki bodo predstavili svoj tretji album Prehistoric Rhythm. Pred njimi bo nastopil power-groove trio Message of Love, nov projekt polovice blues rock zasedbe Prismojeni profesorji bluesa ter Bora Zakonjška.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.30 nastopili madžarska elektronska/downtempo zasedba Belau, ki bo predstavila svoj prvi album The Odyssey in ljubljanska trip hop skupina Blu.Sine.

Petek, 10. november

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 17.00 premiera lutkovne predstave Andreja Rozmana Roze in Barbare Bulatović z naslovom Ovbe, Kekec, ujma gre!, ki je nastala po prvi Kekčevi prigodi, ki jo je Josip Vandot opisal v knjigi Kekec na hudi poti. Še preden je ukanil samotarsko zeliščarico Pehto in divjega lovca Bedanca, se je Kekec s svojo starejšo polsestro Jerico izgubil, tako da sta namesto do Tretje doline prišla do dveh bajeslovnih bitij, gorske vile Škrlatice in divjega moža Prisanka, pri katerem Kekcu grozi, da bo moral vse življenje pasti divje koze. Gre za edino Kekčevo pripoved, ki je še ne poznamo s filma.

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Igorja Banfija z naslovom Notranje pokrajine. Njegovo slikarstvo je v glavnem posvečeno pokrajini, v kateri je edina izstopajoča vertikala osamljena in odtujena človeška figura. Včasih jo nadomešča, simbolizira drevo ali drug predmet. Posameznik je v tej pokrajini usodno stisnjen med težo zemlje in neba, vendar svetloba, nakazana vsaj v obliki tanke ožarjene linije, pogosto odpira upanje in izhod.

Hoja po vodi (2017)

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo OPN Studia z naslovom Daj moji stvaritvi … življenje! Lahko človeško ali živalsko srce hrani sistem in s tem ustvarja energetsko avtonomijo za zunanje ali celo implantirane znotrajtelesne naprave? In ali lahko srce deluje na enak način kot stroji, ki so ustvarjeni tako, da nam dovajajo energijo, kot na primer umetno srce, ki ohranja posameznika pri življenju?

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 na Moonlee koncertu nastopila belgijska post hardcore alter-rock zasedba Brutus. Predskupina: Ponor (Hr)

Nedelja, 12. november

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera drame Saše Pavček Pod snegom, ki v trikotniku med hčerjo, njenim ljubimcem in materjo obravnava medčloveške odnose in psihološke sence vsakega posameznika. Gre za intimno zgodbo, polno strasti in ljubezni, ki človeka doleti, ne da bi se sam odločil zanjo. Režija: Barbara Zemljič