Od komunizma do bitke proti stigmatizaciji aidsa

Letošnji Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe, ki bo potekal od 8. do 19. novembra, bo ponudil 97 celovečernih in 17 kratkih filmov.

120 utripov na minuto

V Ljubljani in še nekaj drugih slovenskih mestih (Mariboru, Celju, Novem mestu) bo od 8. do 19. novembra potekal 28. Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe, na katerem bodo prikazali 97 celovečernih in 17 kratkih filmov, v tekmovalnem programu pa bo letos 11 filmov. Festival bo odprl film Pokliči me po svojem imenu, ljubezenska zgodba med dvema fantoma na idiličnem italijanskem podeželjuv režiji Luce Guadagnina.

Tekmovalna sekcija Perspektive obsega enajst filmov, ki se bodo potegovali za nagrado Vodomec. Med njimi so koprodukcija Moški ne jočejo v režiji Alena Drljevića, ki govori o skupini vojnih veteranov različnih narodnosti in veroizpovedi, ki se zbere v odročnem gorskem hotelu, kjer naj bi se s pomočjo terapije soočili s travmami in premagali sovraštvo, nizozemska črna komedija prežeta z montypythonovskim humorjem Fino se imamo, ki gledalcu v petih epizodah predstavi pet moških, ki se znajdejo v absurdnih, a še kako "življenjskih" okoliščinah v režiji Daana Bakerja, brazilski film Arabija o življenju tovarniškega delavca Cristiana v režiji Affonsa Uchoe in Joaa Dumansa, film Columbus, priznanega video esejista Kogonade, ki je umeščen v okolje ameriškega mesta Columbus, ki velja za meko modernistične arhitekture. film Nisem čarovnica, ki prikazuje zgodbo o devetletni zambijski deklici, ki jo sovaščani obdolžijo čarovništva, Rekviem za gospo J. v režiji Bojana Vuletića z Mirjano Karanović, lansko dobitnico Vodomca v glavni vlogi.

eI1bnfubwKM

V sekciji Predpremiere, kjer bodo prikazali najbolj težko pričakovane filme letošnjega leta, bodo tudi trije slovenski celovečerci: dokumentarec Družina v režiji Roka Bička, ki je pobral glavno nagrado na 20. Festivalu slovenskega filma, Slovenija, Avstralija in jutri ves svet v režiji Marka Naberšnika in Ivan režiserja Janeza Burgerja, ki je na festivalu v Portorožu prejel največ nagrad vesna. Vokviru Predpremier bo na ogled tudi dobitnik velike nagrade žirije v Cannesu 120 utripov na minuto (r. Robin Campillo), po resničnih dogodkih posneta zgodba o pravih junakih boja proti aidsu - uličnih aktivistih, ki so se ob izvajanju pritiska na politiko morali soočati še z družbenimi predsodki glede njihove bolezni; Brez ljubezni, ruskega cineasta Andreja Zvjaginceva, ki skozi metaforo propadlega zakona prikaže kritičen pogled na Rusijo, ki pozablja na svoje lastne otroke; zmagovalec Berlinala O telesu in duši (r. Ildiko Enyedi), v klavnico govedi postavljena ljubezenska zgodba z izrazitim vizualnim pečatom, ki raziskuje povezavo med telesno in čustveno odtujenostjo; film Obupana, nemškega režiserja Fatiha Akina o družinski tragediji; Pokvarjeno predmestje Georga Clooneyja, ki kljub umestitvi v petdeseta leta 20. stoletja ponuja neverjetno aktualen prikaz Trumpove rasistične Amerike; Srečen konec, ciničen portret bogate francoske družine, v katerem se Michael Haneke znova loti prefinjenega seciranja potlačenih problemov sodobne Evrope; Žarek v srcu režiserke Claire Denis, posnet po navdihu Barthesovih Fragmentov ljubezenskega diskurza.

Q8Jn1AIzcBQ

Sekcija Kralji in kraljice bo med drugim ponudila filme Zabava v režiji Sally Potter, v katerem izjemna zasedba legendarnih igralcev uprizori gledališko enodejanko, ki se z radostnim slavjem začne kot komedija, konča pa kot tragedija s krvjo na preprogi, Sladke sanje, zgodbo o fantovem soočanju z materino smrtjo legendarnega italijanskega režiserja Marca Bellocchia, film Proti svetlobi, najbolj prepoznavne režiserke japonske kinematografije Naomi Kawase, Nikoli zares tukaj, škotske režiserke Lynne Ramsay, v Panorami svetovnega filma pa si boste med drugim lahko ogledali štiri ruske filme ter Manifest, avtorsko posvetilo različnim umetniškim manifestom 19. in 20. stoletja, od komunizma, dadaizma in nadrealizma do dogme, v katerem v trinajstih različnih vlogah blesti Cate Blanchett.

sOA6ramO1aw

V sekciji Ekstravaganca bodo na ogled štirje filmi, za mlajše gledalce bo namenjen Kinobalon s 6 filmi, v Fokusu bo Francoska sodobna kriminalka (z družbeno-političnim robom), Retrospektiva bo ponudila Francosko klasično kriminalko 70-ih let, v sekciji Posvečeno pa se bodo posvetili čudežnemu letu 1967; med drugim bosta na ogled slovenski klasiki Grajski biki v režiji Jožeta Pogačnika in Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča.

Poseben tekmovalni program kratkih filmov Evropa na kratko bo predstavil 16 filmov, med njimi bo tudi večkrat nagrajena slovenska koprodukcija V modrino v režiji Antonete Alamat Kusijanović. V spremljevalnem programu bo potekal strokovni seminar Kako brati in oceniti filmski scenarij, srečanja s filmskimi ustvarjalci Mlada filmska Evropa, posvet Vrnitev v prihodnost.