RTV Slovenija bo Nataši Pirc Musar izplačala 70.000 evrov odškodnine

S tem je zaključen več kot tri leta trajajoč spor

Nataša Pirc Musar

© Borut Peterlin

RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta v primeru odprave sklepa o imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico RTV sklenila sodno poravnavo. Javni zavod bo nesojeni generalni direktorici izplačal 70.000 evrov odškodnine.

Sodno poravnavo sta Pirc Musar in generalni direktor RTV Igor Kadunc sklenila 3. novembra. Ob tem sta v skupni izjavi zapisala, da je s tem zaključen več kot tri leta trajajoč spor. Kadunc obžaluje zaplete pri imenovanju Nataše Pirc Musar in "vse s tem povezane neprijetnosti", so sporočili iz RTV.

Generalni direktor RTV Igor Kadunc obžaluje zaplete pri imenovanju Nataše Pirc Musar in "vse s tem povezane neprijetnosti".

Iz poravnave izhaja obveza, da bo RTV Nataši Pirc Musar izplačala odškodnino v višini 70.000 evrov v dveh obrokih. Poravnava prav tako določa, da so s tem odpravljena vsa sporna pravna razmerja med obema stranema.

Spor med RTV in Pirc Musarjevo se sicer vleče že od leta 2014, ko je programski svet najprej za generalno direktorico izvolil PNatašo Pirc Musar, nato je bilo glasovanje razveljavljeno, imenovan pa je bil Marko Filli. Višje sodišče je lani odločilo, da je bilo to dejanje nezakonito, Pirc Musarjeva pa je napovedala odškodninsko tožbo.