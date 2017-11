Vizija sodobnih in (zgodovinskih) zavetij Babilona

Mednarodna razstava in interdisciplinarni festival KIBLIX 2017 se ukvarjata z vprašanji bivanja in obstoja

Peter Pavlenski: Grožnja

© Nigina Berojeva

V Kibla Portalu Maribor bodo 9. novembra ob 19.00 odprli mednarodno razstavo in interdisciplinarni festival KIBLIX z osrednjo temo Zavetja Babilona / Shelters of Babylon, ki bo na treh lokacijah povezal več kot 80 umetnikov, strokovnjakov, teoretikov, performerjev, študentov, programerjev, vizualnih animatorjev, predavateljev. Gre za konfrontacijo umetnosti in realnosti skozi vizijo sodobnih (in zgodovinskih) "zavetij Babilona." Razstava je druga v seriji velikih mednarodnih dogodkov štiriletnega projekta Risk Change / Tvegaj spremembo (2016–2020), ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije. Na otvoritvi se bodo s performansi predstavili: DJ D'Sun aka Damir Pečnik, Bojana Križanec in Huiqin Wang. Kuratorja razstave: Peter Tomaž Dobrila in Nina Jeza

Kot nakazuje naslov Zavetja Babilona / Shelters of Babylon, so organizatorji pozornost tokrat usmerili onkraj zgolj tehnološkega, gospodarskega in ekonomskega horizonta, da bi preučili humanistične, družboslovne, umetniške, kulturne, psihološke in filozofske vidike vprašanja sodobnih migracij, meja, komunikacije, tolerance in drugih vprašanj, ki se tičejo modernega razvoja človeške družbe, iz dneva v dan bolj vpete v problematiko internacionalizacije globalnega gibanja človeštva.

Zavezan umetnosti, tehnologiji in raziskovanju, pomeni festival KIBLIX 2017 konglomerat vizij, pričakovanj in strahov, ki jih povezujemo s pojmovanjem sodobnega časa, vseobsegajočimi "migracijskimi in begunskimi gibanji", s poudarkom na izvajanju, raziskovanju in produkciji povezovanja, komuniciranja, empatije in človeških vrednot s pomočjo in skozi umetniška ali humanistična interdisciplinarna dela.

Po besedah kuratorja Petra Tomaža Dobrile se "razstava Zavetja Babilona osredotoča na osebne umetniške izkušnje, izhajajoče iz samosvojih prostorov razmišljanja in ustvarjanja umetnic in umetnikov, njihovih naravnih okolij in kultur, v katerih delujejo. V osnovi gre za prebivanje, preživetje, migracije in druge procese v sodobnem svetu, ki ga ne definirajo zgolj zemeljske izkušnje, ampak pogleduje tudi proti alternativnim oblikam bivanja v vesolju, na drugih planetih, v sosednjih galaksijah in v oddaljenih ozvezdjih. Čeprav je zaenkrat edino človeku prijazno okolje naš planet, se skozi umetniško percepcijo zarisujejo najrazličnejše forme potencialnih bivališč, teles, oblek, naselij, hiš, odnosov ipd., ki predstavljene z raznimi mediji, zastavljajo osrednjo temo razstave. Kot pove naslov, lahko zajame zgodovinski vpogled, sedanjo perspektivno ali futuristično vizijo in jo poda z umetniško kodifikacijo na katerikoli način. Če imamo na eni strani temeljne človekove pravice, lahko zavetja povežemo tudi in predvsem z varnostjo. So nekaj, kamor se lahko skrijemo, kamor gremo, da dobimo občutek varnosti. Občutek, da bivamo tam, kjer ni niti varno niti nevarno. In ko slednje povežemo še s strahom, dobimo enega najmočnejših skupinskih porivov, da danes na globalni ravni razpravljamo, kaj je pomembneje: človekove pravice ali varnost. Izmišljamo si nove načine in metode nadzora nad ljudmi, ki se želijo posledično umakniti v svoja zavetja. V svoj mir. Na varno. A tudi tam je varnost zgolj privid, saj v našo intimo kukajo sofisticirane oči kapitalizma in diagnosticirajo našo notranjost, našo privatno sfero, naša hotenja in želje, naše misli. In onkraj te navidezne varnosti se začne ogledalo, ki ga civilni in politični družbi zastavlja razstava Zavetja Babilona."

Na razstavi sodelujejo umetnice in umetniki iz Srbije, Hrvaške, Litve, Rusije, Francije, Izraela, Sirije, ZDA, Avstralije, Kitajske in Slovenije: Igor Andjelić, Isabelle Arvers, Tammam Azzam, Gašper Capuder, Cabin Porn (ur. Zach Klein, foto Steven Leckart), D'Sun, Aleksandra Farazin, Ivana Ivković, Narcis Kantardžić, Petra Kapš, Metka Kavčič, Andrej Koruza, Jan Krmelj, Gašper Torkar, Nika Erjavec (DivinaMimesis), Bojana Križanec, Borut Kržišnik, Simon Svetlik, Ema Kugler, Sigalit Landau, Simon Macuh, Agnes Momirski, Branislav Nikolić, Pjotr Pavlenski, Magdalena Pederin, Marjetica Potrč, Sandra Požun, PureH, Peter Purg, Vlado G. Repnik, Saša Spačal, Mirjan Švagelj, Emilija Škarnulytė, Sabina Štumberger, Matjaž Tančič, Irena Tomažin, Blaž Veber, Lujo Vodopivec, Ana Vujović, Huiqin Wang, Jure Zrimšek. KID Kibla bo 7. decembra drugič podelila nagrado Beli Aphroid za dosežke v sodobni umetnosti v kategoriji za umetniški dosežek in v kategoriji izobraževalnih dosežkov.