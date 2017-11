Serija fotografij manj znanega dela Jožeta Plečnika

V Centralni tehniški knjižnici Univerze bo od 9. novembra 2017 do 28. februarja 2018 na ogled fotografska razstava Gašperja Lešnika

V letošnjem letu obeležujemo dve obletnici, ki sta zaznamovali življenje Jožeta Plečnika: 60. obletnico smrti in 145. obletnico njegovega rojstva, zato so se v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani odločili, da z razstavo osvetlijo eno manj znano Plečnikovo delo. 9. novembra ob 19.00 bodo odprli fotografsko razstavo Gašperja Lešnika z naslovom Plečnikov spomenik v Črni na Koroškem, ki predstavlja spomenik žrtvam 1. in 2. svetovne vojne.

Plečnik je s svojo arhitekturo, spomeniki in ureditvami zaznamoval večja in manjša slovenska mesta. Delo je opravljal na pobudo zasebnih in javnih naročil, med slednjimi je tudi Spomenik žrtvam obeh svetovnih vojn v Črni na Koroškem. Okrajni odbor zveze borcev je Plečnika prosil za načrte spomenika, ki ga je uresničil s pomočjo asistenta Antona Bitenca, študentke Milice Detoni in kiparke Vladimire Bratuž. Predstavlja povezavo spominskega stebra z vaškim vodnjakom, slavnostno pa so ga odkrili 31. avgusta 1952

"S serijo črno-belih fotografij sem želel predstaviti manj znano delo Jožeta Plečnika - spomenik padlim borcem 1. in 2. svetovne vojne, ki je bil postavljen leta 1952 v centru Črne. Namenoma sem delal v črno-beli tehniki saj sem želel doseči kontrolirane kontraste in poudariti različne svetlo-temne tone. Hkrati pa črno-bela fotografija daje tudi občutek brezčasnosti, ki bi se v primeru barvne fotografije lahko izgubil," je ob razstavi zapisal Gašper Lešnik.