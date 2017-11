"Če se hoče generalni direktor RTV znebiti Ljerke Bizilj, bo to moral storiti na drug način"

Direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj se je odzvala na tiskovno konferenco generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca. Očita mu, da prireja podatke, ko pravi, da bo nacionalka leto končala z izgubo.

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc in direktorica TV Slovevina Ljerka Bizilj

© Uroš Abram

Direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj se je odzvala na včerajšnjo tiskovno konferenco generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca. Slednji je odgovarjal na vprašanja novinarjev, predstavil polletno poslovanje javnega zavoda ter razkril nekaj načrtov za prihodnost. Ljerko Bizilj je najbolj zmotilo to, da je Kadunc izjavil, da bo nacionalka leto končala z izgubo. "Vsi uradni podatki kažejo, da TV Slovenija od januarja do septembra posluje dobro! In v primerjavi z letom 2016 - v močni medijski konkurenci - celo pridobiva gledalce!" je zapisala Ljerka Bizilj.

Poudarila je, da so stroški TV Slovenija so višji od planiranih: "S prihodki (oglaševanje in komercialni prihodki so okoli 700 tisoč evrov nad planiranimi, do oktobra že 800 tisoč), TV SLO pokriva višje stroške in tudi del nepredvidenih višjih stroškov za plače. Stroški za Emo niso nikakršen razlog za ev, slabše poslovanje RTV! Televizija v okviru RTV SLO posluje - ponavljam - dobro, kar kažejo vsi uradni podatki!"

"Prejšnji generalni direktor je prekoračitev stroškov 'dovolil' le v primeru, če jih pokrijemo z dodatnimi prihodki! In to je TV Slovenija tudi storila - pri Emi!" (Ljerka Bizilj, direktorica TV Slovenija)

Dodala je, da je na zadnji seji nadzornega sveta generalni direktor povedal, da RTV potrebuje rebalans, ker je Kadunc Radiu Slovenija obljubil pokriti 300 tisoč evrov minusa pri prekoračitvi variabilnih stroškov (brez plač). "Kakšna dvoličnost! Prejšnji generalni direktor je prekoračitev stroškov 'dovolil' le v primeru, če jih pokrijemo z dodatnimi prihodki! In to je TV Slovenija tudi storila - pri Emi! Če se hoče generalni direktor znebiti direktorice TV Slovenija, bo to moral storiti na drug način, ne s prikrojevanjem podatkov in neresničnimi namigi! Verjamem, da bosta o tem nepristransko premislila tudi programski in nadzorni svet!" je še zapisala Ljerka Bizilj.

Generalni direktor Kadunc se na njene očitke ni želel odzvati, povedal je le, da zapis Ljerke Bizilj govori sam zase, da gre za površne ocene in da nam lahko konkretne podatke in številke o poslovanju (o katerih je govoril) posreduje služba za odnose z javnostmi, ki jih bomo prejeli še danes.