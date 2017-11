Grega Repovž | foto: Borut Krajnc

Če bo v nedeljo zmagal Šarec, mu bo to zmago prinesel Pahor

Predsednik naj bi bil tisti, ki ve več, ne tisti, ki ve manj

Marjan Šarec in Borut Pahor na soočenju na Planet TV v Cankarjevem domu

Slovenski volivci so v prvem krogu slavili pomembno zmago: dosegli so drugi krog volitev in s tem oba favorita prisilili v ponovno in natančnejšo predstavitev stališč, osebne zgodovine in osebnih značilnosti. Po treh tednih nadaljevane volilne kampanje o obeh kandidatih vedo več in ju bolje poznajo – kar pa ne pomeni, da je odločitev lažja. Ne glede na to, kdo bo izvoljen, bodo ti trije tedni kampanje bodočega predsednika republike močno zaznamovali. Najbolj bo mandat bodočega predsednika zaznamovala udeležba. S kritiko, ki je bila izkazana že v prvem krogu, bo obremenjen celoten mandat – ne glede na to, kdo bo izvoljen.

Danes vemo, kaj je pokazala kampanja: da ljudem kandidata za predsednika republike pretežno nista všeč. Na eni strani zavračajo banalizacijo predsedniške funkcije, na kateri je gradil Borut Pahor svojo kampanjo svoj celotni prvi mandat na tem položaju. Volilna udeležba v prvem krogu je pokazala, da si volivci ne želijo predsednika, ki misli, da je njegova naloga hoditi po Sloveniji, objavljati svoje fotografije na Instagramu in se vesti kot večni najstnik. Ne, volivci hočejo predsednika republike.

Volivci so v prvem krogu z neudeležbo pokazali, da se jim je zdel v prvem mandatu Pahor slab predsednik. A prav tako zavračajo tudi domačijskost in klenost, na kateri gradi Marjan Šarec. Predsednik naj bi bil človek, ki je zmožen kompleksnih odgovorov. Kamnik je prijetno mesto, ampak volivci nočejo države, ki bi jo kdo upravljal, kot da je prijetno mesto. Država je več.

Noben kandidat ni prepričal mladih volivcev – naj Pahor še toliko govori o njih, prepriča jih ne, podatki državne volilne komisije so pokazali, da se jih je volitev udeležilo rekordno malo. Za mlade je kot oče, ki hoče biti navzoč na sinovi zabavi za sošolce.

Nobeden od njiju, ne Šarec ne Pahor, ni prepričal izobraženih. Nasprotno: oba sta gradila na tem, da bi pokazala, kako zelo ljudska da sta, od intelektualcev sta se poskušala distancirati.

Nobeden od njiju, ne Šarec ne Pahor, ni prepričal izobraženih. Nasprotno: oba sta gradila na tem, da bi pokazala, kako zelo ljudska da sta, od intelektualcev sta se poskušala distancirati. Zakaj? Kako smo prišli do tega? Hkrati bomo govorili o družbi znanja, a mnenja intelektualcev so nerelevantna, prisegamo na ljudsko izročilo in zdravo pamet?

Nobeden izmed kandidatov ni prepričal urbane populacije – ker sta oba poskušala nagovarjati vse. Namesto da bi raven nagovarjanja zviševala, sta jo oba znižala. Kar pa je podcenjujoče do volivcev: tudi manj izobraženi cenijo modre ljudi, pa čeprav so morda njihovi stavki kompleksnejši.

Seveda nista kandidata sama kriva za svojo banalizacijo v tej kampanji – sokrivi so mediji. Bolj so kričali, da je kampanja banalna, bolj so jo sami banalizirali.

Če bo v nedeljo izvoljen Borut Pahor, bo to pirova zmaga. Za to zmago se je dejansko moral »znebiti« volivcev, jih deanimirati, depolitizirati. Pahor je nepošten. Zato ker ne demokracije ne družbe ne jemlje resno. Seveda bi na tem mestu radi zapisali, da se bo morda iz tokratne »zmage« kaj naučil. A žal smo to že prevečkrat pričakovali.

Če bo v nedeljo zmagal Marjan Šarec, mu bo to zmago prinesel Borut Pahor. Ne bo zmagal zaradi svojih predsedniških in državniških kvalitet, ampak zato, ker toliko ljudi ne želi ponovno videti preračunljivega in nenačelnega Pahorja na mestu predsednika republike. To je sicer zmaga – smo namreč v demokraciji in zmago je treba sprejeti in spoštovati. A je zmaga s pristavkom, ki od Šarca zahteva najprej skromnost, zavedanje, da je v roke dobil funkcijo, ki ji za zdaj še ni kos. Ali kot je dejal starosta slovenskega novinarstva: predsednik naj bi bil tisti, ki ve več, ne tisti, ki ve manj.