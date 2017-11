Moški izkoriščajo privilegirano pozicijo moči?

Veliko Britanijo pretresajo razkritja spolnega nadlegovanja. Moški izkoriščajo privilegirano pozicijo moči? Takšna je še vedno družbena stvarnost.

Nekdanji britanski minister za obrambo Michael Fallon s svojim viteškim redom

© Profimedia

V Veliki Britaniji vre – a ne zaradi kaotičnih pogajanj o izstopu iz Evropske unije ali trhle vladne koalicije. Razkritja spolnega nadlegovanja so vrgla senco na celotno parlamentarno srenjo. Do zdaj je spolnega nadlegovanja in zlorabe obtoženih 12 poslancev. Med osmimi konservativci dva ministra: Damian Green in Michael Fallon, sedaj že nekdanji minister za obrambo. S položaja je odstopil po treh razkritjih. Eno izmed njih je anonimno podala poslanka Andrea Leadsome »glavnemu biču« konservativcev Gavinu Williamsonu, ki je njeno obtožbo najverjetneje sam spravil v javnost. Obrambni minister je odstopil, nasledil ga je pa prav Williamson.

Nedolžni niso niti laburistični poslanci – med štirimi obtoženimi je Clive Lewis, nekdanji obrambni in gospodarski minister v senci. Obtožen je otipavanja na zadnji laburistični konferenci, na kateri je eden izmed njegovih seksističnih izpadov tudi posnet. Laburisti so zaradi obtožb o neprimernem vedenju suspendirali člana valižanskega kabineta, ta pa je kmalu po tem napravil samomor.

Toda obtožbe se ne končajo pri poslancih. Prostovoljka laburistov Bex Bailey je razkrila, da jo je pred leti posilil eden izmed starejših članov stranke, »a so mi starejši strankarski kolegi odsvetovali prijavo, saj bi lahko škodila moji karieri,« je povedala. Oglasila se je tudi nekdanja pomočnica neimenovanega poslanca in ga obtožila, da jo je posilil. Poslanec funkcijo še vedno opravlja.

Seksizem in mizoginija se morda res kažeta kot lastnosti posameznikov, a sta družbeno konstruirana. To seveda dejanj posameznikov ne upravičuje.

Da je britanska politika prežeta s spolnim nasiljem in zlorabami, ni nič novega za britansko javnost. Tudi premierka Theresa May naj bi bila prejela več poročil o obtožbah zoper poslance, tudi zoper člane njenega kabineta. A ni storila nič.

Evropski inštitut za enakost spolov vsakih pet let obnavlja indeks enakosti med spoloma – pri oceni (ne)enakosti, izražene v odstotkih, upošteva zaposlitev, izobrazbo, denar, čas, družbeno moč, zdravje in nasilje. Na evropski ravni je indeks enakosti med spoloma 66,2 (100 pomeni popolno enakost).

Seksistični diskurz smo poleti v Sloveniji dodobra spoznali v komentarjih uglednega ustavnega pravnika Boštjana. M Zupančiča: »V vsej zgodovini človeške rase ni bilo ene resnično velike znanstvenice, pisateljice, komponistke, slikarke, kiparke, izumiteljice.« In prav za to gre: dokler ne bomo sleherne »šaljive«, seksistične izjave ali dejanja izpostavili, dokler ne bomo nehali tolerirati celo najmanjših izpadov, nas škandali spolne zlorabe in nadlegovanja ne morejo presenečati. Seksizem in mizoginija se morda res kažeta kot lastnosti posameznikov, a sta družbeno konstruirana. To seveda dejanj posameznikov ne upravičuje.