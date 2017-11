Pritličje praznuje tretji rojstni dan

Med 15. in 18. novembrom bodo v Pritličju pripravili različne dogodke, s katerimi bodo obeležili 3. obletnico delovanja.

Diamond Terrifier

Pritličje, ljubljanski lokal in kulturni center praznuje 3. obletnico delovanja, ki jo bodo obeležili s pestrim štiridnevnim programom. Pripravili bodo tribuno na temo nadlegovanja in nasilja nad delavci v gostinstvu #BullyFreeBar, koncert Tomaža Groma in Žige Murka, predstavitev EP-ja Gašperja Torkarja “Dreams Of Others”, DJ program, koncert Diamonda Terrifierja in Partijske linije (Blaža Pavlice in Jaše Bužinela), R36, Muzikačake, Luke Prinčiča, tribute DJ Verhu s Felis Catusom.

V sredo, 15. novembra ob 19.00 bo potekala odprta tribuna na temo nadlegovanja in nasilja nad zaposlenimi v gostinstvu. Opolzki komentarji, zgodbe in šale s spolno vsebino, pohotni pogledi, grožnje in tudi fizično nasilje so vsakdanji pojav. Njihovi najpogostejši povzročitelji so stranke. Po ugotovitvah raziskave med zaposlenimi v ljubljanskih lokalih je bilo kar 95 % odstotkov žensk žrtev spolnega in drugega nadlegovanja. Po tribuni bo sledil koncertni cikel Koordinate zvoka, ki ga kurira producent, skladatelj ter pozavnist Žiga Murko. Tokrat bosta nastopila skupaj s kontrabasistom in skladateljem Tomažem Gromom.

V četrtek, 16. novembra ob 20.00 bo predstavitev EP-ja Gašperja Torkarja Dreams of Others, ki je izšel pri založbi Kamizdat v sodelovanju z Luko Prinčičem, Muzikačako in 5237.

OF_XX8ETgA8

V petek, 17. novembra bo od 19.00 dalje potekal DJ večer, na katerem se bodo predstavili: Nati Katchi, Shu Shu, Karin Bossman, Volk, Tetsuo, Levanael, Glitteris, Nulla, Nina Hudej, Ninabelle + VJ Periklea.

abgu7Wfcbhs

Štiridnevno dogajanje se bo zaključilo v soboto, 18. novembra ob 20.00 s koncertom Diamonda Terrifierja, glasbenika, umetnika in kuratorja iz Brooklyna ter ustanovitelja priznane noise/jazz/avant skupine ZS, ki je v Sloveniji že večkrat navdušila publiko. V nadaljevanju večera bodo nastopili še Partijska linija (Jaša Bužinel & Blaž Pavlica) s hibridnim eksperimentalnim setom, Felis Catus, ki se bo poklonil pokojnemu kolegu DJ Verhu in R36.

nRqZfCh-t2U