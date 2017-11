Kdo vlada svetu?

Zgodovinske korenine in aktualne posledice ameriškega intervencionizma

V Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani bo 15. novembra ob 17.00 v okviru cikla Na Besedni postaji potekal pogovor ob izidu knjige Noama Chomskega z naslovom Kdo vlada svetu?, na katerem bodo sodelovali: prof. ddr. Rudi Rizman, prof. dr. Žiga Vodovnik in moderator Igor Jurekovič, študent sociologije in novinar Mladine.

Knjiga v 23 "slikah" prikaže zgodovinske korenine in aktualne posledice ameriškega intervencionizma tam, kjer je politika v zadnjih dveh stoletjih prepoznavala strateške politične ali ekonomske prednosti, ki jih Američani niso želeli prepuščati drugim (konkurenčnim) dejavnikom ali domačinom. Ker pa je svet nadvse raznobarven in je v njem težko totalitarno ohranjati eno sámo linijo hegemonije, ni treba veliko, da se iz začetne odločne in brezkompromisne obrambe "tekovin" brutalnega kapitalizma rojevajo čudna protislovja.

Vprašanje, kdo vlada svetu, je tako v precejšnji meri naslovljeno tudi na intelektualno, humanistično, racionalno "elito" globalne javnosti.

"Vprašanje, kdo vlada svetu, je tako v precejšnji meri naslovljeno tudi na intelektualno, humanistično, racionalno "elito" globalne javnosti. Navsezadnje so "dobro misleče množice" tiste, ki v demokratičnih družbah podeljujejo politični mandat ponorelim sociopatom in megalomanom, ki si umišljajo, da prav oni vladajo svetu; če mu že ne morejo povsem, si ga pa vsaj lastijo. A nič več kot to. Pravi "lastniki" bi morali biti namreč tudi dobri gospodarji. Če bi bili globalni hegemoni taki, denimo ne bi izstopali iz podnebnih paktov in zapuščali potomcem uničenega okolja," so ob izidu knjige zapisali v založbi Modrijan.

