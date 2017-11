Ahmad ostaja v Sloveniji

Sirski begunec ostaja v državi do odločitve vlade o interesu za njegovo začasno prebivanje

Ahmada Šamieha lahko vsak dan najdete v Rogu. Tam ima priložnostno brivnico, brije, striže, tiste, ki želijo, druge begunce, obiskovalce Roga, turiste.

© Borut Krajnc

Sirskega begunca Ahmada Šameja danes še ne bodo deportirali na Hrvaško, pač pa bo vlada odločala o interesu države za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, je napovedal premier Miro Cerar. Pojasnil je še, da notranje ministrstvo ne more ravnati drugače, kot je, današnje ravnanje nekaterih poslancev pa je označil kot neprimerno in nedopustno.

Spomnil je, da je Ahmad Šamej vstopil v Slovenijo prek Hrvaške, v Sloveniji pa sprva ni zaprosil za azil, temveč nadaljeval pot v Avstrijo. Ta ga je na meji zavrnila, nato je v Sloveniji zaprosil za azil. Njegovo prošnjo je ministrstvo za notranje zadeve junija 2016 zavrglo, saj je ugotovilo, da je zanjo, skladno z določili dublinske uredbe, odgovorna Hrvaška.

Šamejevo pritožbo so obravnavala vsa redna sodišča in tudi sodišče EU v Luksemburgu, ki je pritrdilo stališču Slovenije, je povzel premier.

Ker je Šamej izčrpal vsa pravna sredstva, so okoliščine primera jasne, ministrstvo za notranje pa v pravnomočno dokončanem postopku, kljub nekaterim pozivom, ne more in ne sme odločiti drugače, kot je, je poudaril Cerar. Kot je dodal, ne smemo pozabiti, da živimo v pravni državi in moramo spoštovati odločitve EU in naših sodišč.

"Ker je Šamej izčrpal vsa pravna sredstva, so okoliščine primera jasne, ministrstvo za notranje pa v pravnomočno dokončanem postopku, kljub nekaterim pozivom, ne more in ne sme odločiti drugače, kot je."



(Miro Cerar, premier)

Kljub temu pa se postopek deportacije sirskega begunca danes ni začel izvajati, saj bo vlada zaradi posebnih okoliščin primera na eni prihodnjih sej odločala, ali obstaja interes države za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, ki bi ga nato izdalo notranje ministrstvo, je pojasnil Cerar.

To bo storila na predlog urada za oskrbo in integracijo ter na podlagi zakona o tujcih. Ta namreč določa, da se tujcu, katerega prebivanje v Sloveniji je v interesu države, lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje. O tem na predlog državnega organa odloča vlada.

Cerar je ob tem opozoril, da država "ni samopostrežna trgovina", kjer si vsakdo vzame kar in kadar mu ustreza. Odzval se je tudi na ravnanje nekaterih poslancev SD in Levice, ki so sirskega begunca odpeljali v državni zbor. Po Cerarjevih besedah je to, kar so storili, povsem neprimerno in nedopustno ter je očitno šlo za predvolilno kampanjo.