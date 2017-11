Pahorju tudi večina glasov po pošti iz Slovenije

Po preštetih 99,99 odstotka glasovnic je Pahor dobil 52,99 odstotka glasov, Šarec pa 47,01 odstotka

Novi stari predsednik republike Borut Pahor med kampanjo s sinom Luko, njegovim osebnim "svetovalcem"

© Nik Jevšnik

Državna volilna komisija je k izidu glasovanja na volitvah predsednika republike v drugem krogu prištela še glasove, ki so prispeli po pošti iz Slovenije in s tistih volišč omnia, kjer je glasovalo manj kot deset volivcev in zaradi tajnosti glasovanja izidov niso ugotavljali v nedeljo.

Od skupaj 1974 veljavnih glasov so zmagovalcu volitev Borutu Pahorju prišteli 1404 glasove, njegovemu protikandidatu Marjanu Šarcu pa 543. Skupni delni neuradni izidi glasovanja se bistveno ne spreminjajo. Kot po preštetih 99,99 odstotka glasovnic kažejo podatki na spletni strani DVK, je Pahor dobil 52,99 odstotka glasov, Šarec pa 47,01 odstotka.

Uradni izid volitev bo predvidoma znan 28. novembra. Pred tem mu bodo dodali še glasove, ki bodo prispeli po pošti iz tujine. Tudi te glasovnice razmerja med kandidatoma ne morejo več spremeniti.