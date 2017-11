Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo Preko meja, na kateri se predstavlja 12 sodobnih vizualnih umetnikov iz Slovenije in Japonske, koncert beograjske fusion zasedbe Kanda Kodža i Nebojša, vsemetelkovski benefit Viva Punk! Viva RŠ! ob 40. obletnici punka na Slovenskem, otvoritev 33. festivala LGBT filma in otvoritev eksperimentalnega projekta Nova pošta, ki je nastal v koprodukciji SMG in Maske Ljubljana.

Chavela

Četrtek, 23. november

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 18.00 in 20.00 na ogled solo projekt Marka Bulca z naslovom Prva altruistična predstava, ki je nastal desetletje po zadnji njegovi solo uprizoritvi z naslovom Zadnja egoistična predstava. Avtorjeva tema je tokrat nasprotni ekstrem – altruizem. Prva altruistična predstava korenini v njegovi frustraciji in nezadovoljstvu z večino videnih artivističnih projektov (z avtorjevimi vred), ki nesrečne, nepravične, nezakonite in podobne mizerne situacije drugega in drugih izkoriščajo za samopromocijo in krepitev umetniškega ega ter so večinoma samozadostno vpeti v meje umetniškega sistema. Ponovitev: 24. novembra ob 18.00 in 20.00

© Nada Žgank

V Mestni hiši Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Preko meja, ki je osrednji dogodek ob 25. obletnici meddržavnega sodelovanja med Japonsko in Slovenijo. Na skupinski razstavi se z novejšo produkcijo slik, skulptur ter instalacij predstavlja dvanajst sodobnih umetnikov različnih generacij iz Japonske in Slovenije. Sodelujejo: Ken Asahina, Maki Kaneko, Suri Maruyama, Harumi Saegusa Miyatsuka, Koichi Sumi (Jap), Klemen Brun, Maša Gala, Bojana Križanec, Tomaž Milač, Jože Šubic, Etko Tutta (Slo). Kuratorica razstave: Nina Jeza

Maša Gala: On The Grid (2016)

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil zagrebški glasbenik Miki Solus, ki bo s spremljevalno skupino predstavil mešanico gypsy jazza, rapa, swinga in punka. Gosta: Natriletno kolobarjenje s praho (dvojec Jureta Novaka in Uroša Buha)

zbSRorEWtwI

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila beograjska fusion zasedba Kanda Kodža i Nebojša, ki letos praznuje 25. letnico delovanja. Po koncertu: Brat & Sestra

--TbR2uaJWI

Petek, 24. november

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 19.00 otvoritev potujočega monografskega festivala Nagrada Darko Bratina. Poklon Viziji, ki ga goriški Kinoatelje organizira v sodelovanju s filmskimi institucijami čezmejnega prostora med Slovenijo in Italijo. Tokrat bo v središče postavil opus italijanskega režiserja in univerzitetnega profesorja Maria Brente. S številnimi projekcijami, simpozijem in strokovno delavnico bodo v sedmih mestih odkrivali opus letošnjega nagrajenca, ki ga odlikujeta režijska strogost in premišljenost. Na ogled bosta dva njegova filma: Maicol (1988) in Učinek Olmi (1982).

J_HvqjSeZWk

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 20.00 v sklopu serije koncertov Musicology Barcaffè Sessions nastopili Robert Glasper Trio & DJ Sundance.

eDBxWQtgypY

V AKC Metelkova mesto Ljubljana bo od 20.00 dalje potekal vsemetelkovski benefit Viva punk! Viva RŠ! ob 40. obletnici punka na Slovenskem. Gala hala: Otompotomropotom, Lolita, Šajzerbiterlemon (Srb). Klub Gromka: Iamdisease, Sharpen Your Fringe (Fra/VB), Mama Dolores. Menza pri koritu: Underpodngrabn, Carina, uprizoritev stripa Rdeči alarm. Channel Zero: Brgs & Umdhlebi, Warrego Valles, Apostille.

asHN3MweJEc

Sobota, 25. november

V Stari pošti SMG Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev eksperimentalnega projekta Nova pošta, ki je nastal v koprodukciji SMG in Maske Ljubljana. Trije režiserji in osem igralcev/performerjev se bodo vso sezono posvečali osmišljanju umetniškega delovanja v družbenem kontekstu ter razumevanju in navzočnosti umetnosti v širšem družbenem dogajanju. Sodelujejo: Primož Bezjak, Urška Brodar, Žiga Divjak, Daša Doberšek, Tina Dobnik, Iztok Drabik Jug, Sebastijan Horvat, Igor Vasiljev, Janez Janša, Alja Kapun, Uroš Kaurin, Mato Marinček, Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 otvoritev 33. festivala LGBT z dokumentarnim filmon Chavela o legendarni mehiški pevki Chaveli Vargas, ki je očarala občinstvo s svojim čudovitim raskavim glasom, strastnimi nastopi in brezkompromisno držo. Dokumentarec, zgrajen okoli ekskluzivnega intervjuja iz leta 1991, oriše umetničino razburkano življenjsko pot – od mladostne afere s Frido Kahlo do preboja na mednarodno prizorišče, h kateremu je v devetdesetih pripomogel njen dolgoletni občudovalec Pedro Almodóvar. Režija: Catherine Gund, Daresha Kyi. Predfilm: Po gladini (r. Blaž Slana)

Z-wxFpPGEno

Nedelja, 26. november

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopila skupina Bossa de Novo z gosti, ki bo predstavila repertoar preteklih štirih albumov.

uv97_Yw910Q