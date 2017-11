Ahmad Šami pristal v bolnišnici, njegovo stanje je zaskrbljujoče

Usoda sirskega begunca je načela tudi njegovo psihično in fizično zdravje, na kar je njegov zastopnik opozarjal že prejšnji teden

Ahmad Šami prejšnji teden ob prihodu iz Državnega zbora s poslancema Levice in SD ter njegovim zastopnikom

© Borut Krajnc

Zdravstveno stanje sirskega begunca Ahmada Šamija se je po birokratskih zapletih in negotovosti glede deportacije tako poslabšalo, da se zdravi na nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Da je Šami v slabem psihološkem stanju, so njegov zastopnik in aktivisti opozarjali že v petek. Stranka SMC pa se bo glede Šamijeve usode danes sestala na izrednem vrhu.

Miha Blažič - N'toko, aktivist in zastopnik sirskega begunca Ahmada Šamija, je v petek potrdil, da je Šami trenutno v zelo slabem psihološkem stanju. Ob tem pa je dodal, da nadaljujejo posvetovanja s pravniki o možni rešitvi, po kateri bi Šami lahko ostal v Sloveniji.

Po poročanju Pop TV naj bi Šamija nato sprejeli na psihiatrični kliniki, čez noč pa se mu je stanje tako poslabšalo, da so ga hospitalizirali na nevrološki kliniki, kjer opravljajo dodatne preiskave. Njegovo psihično in fizično stanje naj bi bilo zaskrbljujoče.

Primer sirskega begunca odmeva že cel teden po tistem, ko so se zanj zavzeli v strankah koalicije in v Levici, poslanca SD in Levice pa sta ga v torek odpeljala v DZ, s čimer naj bi preprečila deportacijo.

Vlada je nato v četrtek iskala možnosti rešitve, med drugim, da bi v skladu z zakonom o tujcih ugotovila obstoj interesa države, da Šami dobi dovoljenje za začasno prebivanje. Konsenza ni našla, v petek pa je ministrica za notranje zadeve Györkös Žnidarjeva ponovila, da je deportacija posledica pravnomočne odločitve vrhovnega sodišča.

Strokovno stališče ministrstva za notranje zadeve pa je, da je uporaba diskrecijske pravice po dublinski uredbi možna le do pravnomočnega končanja postopka.

Preberite si tudi poziv Alternativne akademije, ki svari pred tem, da bo deportacija Ahmada Šamija pravzaprav dejanje državnega terorizma. Sirskemu beguncu smo prav tako namenili članek v aktualni Mladini, ki ga je pisal Peter Petrovčič. Slednji pravi, da je primer Ahmada Šamija pravno gledano dokaj nepomemben, dejansko in moralno pa neprecenljiv.

Primera Ahmada Šamija se je v uvodniku dotaknil tudi Grega Repovž, ki je pisal o politikih, ki so v Sloveniji navijali za Šamijevo deportacijo. "Takim ljudem smo ponavadi rekli reva, šleva. Kaj si drugega misliti o politiku, ki si ne upa s konkurenti spopasti na terenu politike in programov, ampak je vse, kar zmore, nizkoten populizem na hrbtu očeta, ki poskuša iz Sirije rešiti svojo družino?" je zapisal.