Poklon Martinu Krpanu

Letošnji Slovenski knjižni sejem se bo poklonil 100. obletnici izida prve slovenske slikanice, Levstikovega Martina Krpana z ilustracijami Hinka Smrekarja

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 22. do 26. novembra potekal 33. Slovenski knjižni sejem, na katerem se bo predstavilo 115 razstavljalcev, za obiskovalce pa so pripravili več kot 300 spremljevalnih dogodkov. Letošnji sejem se bo poklonil 100. obletnici izida prve slovenske slikanice Martina Krpana Frana Levstika. Poleg ustaljenih programskih sklopov (Debatna kavarna, Založniška akademija, Pisateljski oder) se obetata še dva nova: Ilustratorski kot in Najs(t): Branje za boljše stanje. V okviru že tretjega mednarodnega fokusa bodo tokrat države, ki jih povezuje skupni nemški govorni prostor: Avstrija, Nemčija in Švica.

Iz Švice prihajata pisatelja Peter Stamm, avtor romana Sedem let ter nominiranec za nagrado man booker, in Lukas Bärfuß, sicer tudi znan dramatik, ki bo predstavil kratki roman Koala. Mlajšemu občinstvu najbolj znan letošnji gost bo nemški avtor otroških knjig Axel Schäffler, ki je zaslovel z Zverjascem. Za malce starejše bralce bo poskrbela nemška avtorica Tamara Bach z romanom Ostanki poletja, ki pripoveduje o poletnem prijateljstvu med dvema najstnicama. Na festival prihajajo tudi nemški pesnik in aktivist Wolf Biermann, avstrijska pisatelja Katharina Winkler in Christopher Just ter predstavnika slovenske koroške literarne ustvarjalnosti, Florijan Lipuš in Maja Haderlap. Florijan Lipuš bo na sejmu predstavil najnovejšo knjigo Gramoz (Litera, 2017), ob tej priložnosti pa bodo prikazali tudi dokumentarni portret avtorja, ki ga je za ORF posnela novinarka Katja Gasser. Iz Avstrije prihajata tudi pisatelja Katharina Winkler in Christopher Just.

Na knjižnem sejmu letos prvič pripravljajo tudi program, namenjen predvsem najstnikom, kjer so bodo ukvarjali se bodo z vprašanji: kako knjige spreminjajo svet, lahko knjige pripomorejo k boljšemu jutri, kakšna je vloga literature pri ustvarjanju drugačnega sveta.

V okviru strokovnega programa Založniška akademija bodo gostovali nemški založnik Gerhard Steidl, francoska založnica Teresa Cremisi in ilustrator ter avtor otroških knjig Martin Salisbury. Ob 100. obletnici prve slovenske slikanice bo na sejmu predstavljen Ilustratorski kot, kjer bodo na ogled in naprodaj knjižne ilustracije najvidnejših domačih avtorjev in avtoric. Sodelujejo: Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Jure Engelsberger, Maja Kastelic, Tanja Komadina, Marjan Manček, Matija Medved, Silvan Omerzu, Zoran Pungerčar, Jelka Reichman, Hana Stupica, Peter Škerl, Igor Šinkovec, Ana Zavadlav in Meta Wraber.

Na knjižnem sejmu letos prvič pripravljajo tudi program, namenjen predvsem najstnikom (od 11 do 18 let), ki so ga poimenovali: Najs(t): Branje za boljše stanje! Ukvarjali se bodo z vprašanji: kako knjige spreminjajo svet, lahko knjige pripomorejo k boljšemu jutri, kakšna je vloga literature pri ustvarjanju drugačnega sveta. V sklopu programa Najs(t) bodo izvedli: predstavo Šolske Impro Lige, delavnico grafitiranja in dve okrogli mizi.

Festival se bo zaključil s pogovorom s koroško pisateljico in pesnico Majo Haderlap in podelitvijo prve slovensko-nemške prevajalske nagrade, nagrade Fabjana Hafnerja, ki jo podeljuje Goethe institut Ljubljana.