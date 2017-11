V Jemnu na dan umre 130 otrok

Zaradi blokade Jemna, ki jo izvaja Savdska Arabija, bo dobrodelnim organizacijam v prihodnjih dveh do treh mesecih zmanjkalo zalog hrane in zdravil

Otroci v kraju Taizz v Jemnu

© Mathieu Génon / Justdia.org

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu vodi vojno proti uporniškim Hutijem, ki so v letu 2014 v Sani prevzeli oblast. Spomladi 2015 je savdski kronski princ Mohammad Bin Salman ukazal zračne napade na Jemen, ki trajajo še danes. Ti napadi ne izbirajo ciljev, saj zavezniška letala napadajo tudi šole, bolnišnice, stanovanjske stavbe in ključno infrastrukturo, kot so pristanišča, mostovi in ceste. Vsak ta napad je vojni zločin, skupaj so zločin proti človeštvu, na portalu Truthdig opozarja Juan Cole, profesor zgodovine na univerzi Michigan.

Hutijevska tolpa prav tako dela vojne zločine in hudo krši človekove pravice, zato ima pri opustošenju Jemna tudi krvave roke. Toda vojna pod vodstvom Savdske Arabije in različne blokade, ki jih Riad izvaja proti Jemnu, so veliko hujše. Hutiji so skrajna skupina, ki se je odcepila od plemen Zajdi v Saadehu in drugih krajih na severnem podeželskem območju Jemna. Hutiji močno nasprotujejo Savdski Arabiji, ki hoče v Jemnu uvesti skrajni salafijski sunizem.

Hutiji so domače protestno gibanje v Jemnu in niso zastopniki Irana. Njihovo orožje je v glavnem iz ZDA, Iran jim ne daje veliko denarja ali druge pomoči. Savdska Arabija ga kljub temu skuša okriviti za upor Hutijev, da bi tako odvrnila pozornost od svoje agresorske politike.

Lakota običajno ne ubija ljudi zato, ker ne bi bilo hrane, ampak zato, ker hrana postane predraga, da bi si jo revni lahko kupili. To se zdaj dogaja v Jemnu.

Ob teh političnih igrah ne smemo pozabiti, kaj se v Jemnu dogaja z otroci, opozarja Juan Cole. Organizacija Save the Children opozarja, da v Jemnu vsak dan zaradi ekstremne lakote in bolezni umre 130 otrok, kar je vsakih 18 minut eden. Savdska blokada pristanišč, kot je Hudeida, bo to število še povečala. Zaradi posrednih posledic vojne bo letos predvidoma umrlo 50 tisoč otrok (če hrane ne bo mogoče raztovoriti v pristaniščih in je zaradi razstreljenih mostov odpeljati tja, kjer jo potrebujejo).

Okoli 400 tisoč otrok bo v prihodnjih 12 mesecih v Jemnu potrebovalo pomoč zaradi akutne podhranjenosti. Zaradi blokade, ki jo izvaja Savdska Arabija, bo dobrodelnim organizacijam, kot je Save the Children, v prihodnjih dveh do treh mesecih zmanjkalo zalog hrane in zdravil. Brez oskrbe bo vsako leto umrlo 20 do 30 najbolj podhranjenih otrok.

Juan Cole opozarja, da lakota običajno ne ubija ljudi zato, ker ne bi bilo hrane, ampak zato, ker hrana postane predraga, da bi si jo revni lahko kupili. To se zdaj dogaja v Jemnu. Blokada, ki jo izvajajo predebeli savdski princi, ki imajo tri polne obroke na dan, očitno povzroča rast cen hrane za Jemence.

Organizacija Save the Children opozarja, da ima v Adenu pet ladijskih zabojnikov hrane za reševanje življenj otrok v Jemnu, a je zaradi zaprtja cest ne more dostaviti. Tudi nujnih zdravil, goriva in zalog hrane utegne v nekaj tednih začeti zmanjkovati. »Popolnoma nesprejemljivo je puščati otroke umirati zaradi zanemarjanja in pomanjkanja politične volje. Brez hitrega ukrepanja je prihodnost črna,« opozarjajo v Save the Children.