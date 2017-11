Ljubezenski intervju

Janša se pretvarja, da je sredinski, nacionalka pa mu pri tem pomaga

Naklonjena in vljudnostna izmenjava besed med Janezom Janšo in Jožetom Možino

© TVS

V nedeljo smo si na nacionalki ogledali Intervju Jožeta Možine z Janezom Janšo. Sprva smo si zastavili nekaj vprašanj. Denimo, kako to, da se je uredništvo v oddajo odločilo povabiti gosta, ki je aktivni politik, čeprav v oddaji politiki sicer ne nastopajo. Zakaj ravno Janez Janša? Ali to morda napoveduje, da se bodo v predvolilnem letu v Intervjuju znašli vsi predsedniki strank? In dalje: zakaj so se kot prvega političnega gosta odločili povabiti človeka, ki javno govori o tem, da ne plačuje RTV-prispevka ter zmerja to televizijo in žali njene novinarke?