Nepotistična hobotnica

Poleg Žana Janše in njegove partnerke Maje Mikanec sta pri Romani Tomc službo dobila še sin Mira Petka in brat Alenke Jeraj

Romana Tomc, poslanka SDS v evropskem parlamentu

© Borut Krajnc

V pisarni evropske poslanke Romane Tomc so za pomočnika, natančneje za izvajalca storitev, najeli Jona Petka, sina Mira Petka, strankarskega kolega evropske poslanke iz vrst SDS. O tem je prvi poročal Večer.

Miro Petek velja za desno roko predsednika stranke SDS Janeza Janše na medijskem področju, opravlja naloge odgovornega urednika spletnega portala in televizije Nova24TV. Z mediji se ukvarja tudi njegov sin Jon Petek. Ta ureja medij oziroma spletni portal E-Koroška, ki je med drugim pred nedavnimi predsedniškimi volitvami objavil intervju s predsedniško kandidatko Romano Tomc, pravzaprav Petkovo nadrejeno v pisarni poslanke evropskega parlamenta (EP).

Petek mlajši pa ni edini sorodnik pomembnih članov stranke SDS, ki je dobil službo v pisarni Romane Tomc, med pomočniki oziroma asistenti najdemo sina prvaka SDS Žana Janšo in njegovo partnerko Majo Mikanec.

Pri tem se nam je postavilo nekaj vprašanj. Naslovili smo jih na pisarno evropske poslanke Romane Tomc. Med drugim smo vprašali, kakšne naloge v pisarni evropske poslanke opravlja Jon Petek, ali je za to delo plačan, kakšna priporočila ima, kdaj so ga vzeli v ekipo, koliko časa bo trajal njegov staž, zakaj so izbrali prav njega.

Dobili smo diplomatski odgovor, v katerem so zapisali, da lahko v skladu s pravili poslovanja EP poslanci sklepajo pogodbe za različne storitve, povezane z njihovim delom, in da so pri izbiri pogodbenih partnerjev svobodni. Da pa morajo pri tem upoštevati stroga pravila, ki določajo predmet sodelovanja in višino sredstev, ki jih lahko namenijo za to. »Vsebino pogodb in izvajalce še pred podpisom preverijo pristojne parlamentarne službe. Nadzor se izvaja tako glede vsebine kot tudi glede drugih pogojev. Podjetje Namestu in Jon Petek za poslanko opravljata storitve, potrebne za izvajanje njenega dela, in izpolnjujeta vse kriterije, ki jih določa EP. Enako velja za vse ostale sodelavce, s katerimi je ali še bo sodelovala poslanka,« so zapisali v pisarni Romane Tomc.

Informacijsko podjetje Namestu, ki ga omenjajo, ima zanimivo povezavo. Njegov direktor je Andrej Jeraj, brat Alenke Jeraj, nekdanje poslanke SDS in generalne sekretarke stranke. Jeraj je bil pred nekaj leti tudi na seznamu delničarjev lastniškega podjetja Nova24TV, sicer pa je njegovo podjetje Namestu do zdaj največ sredstev od javnih institucij (21.647 evrov) pridobilo od Študijskega centra za narodno spravo, katerega direktorica je Andreja Valič Zver, soproga evropskega poslanca SDS Milana Zvera.

SDS se v takšnih nepotističnih zgodbah pojavlja že dlje. Pojavila se je denimo že leta 2004, ko je takratni evroposlanec SDS Miha Brejc za pomočnico zaposlil svojo hčerko. Res je, da pravila evropskega parlamenta takrat tega niso uradno prepovedovala, a šlo je za nepotizem. Zanimivo je bilo tudi, da je Janša istega leta v parlamentu dejal, da je »nepotizem postavljanje sorodnikov ali pa ožjih družinskih članov na politično ali oblastno funkcijo«.

Pomočnik evropskega poslanca sicer ni oblastna funkcija, je pa funkcija blizu oblasti. Predvsem pa je to služba, ki ti jo priskrbijo očetovi ali sestrini prijatelji ...