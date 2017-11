Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo pregledni razstavi Tuga Šušnika in Borisa Jesiha, koncert britanskih psihadelikov The Horrors, premiero predstave Krasni novi svet po motivih istoimenskega romana Aldousa Huxleyja v priredbi in režiji Barbare Pie Jenič, III. decembrski sejem ilustracije, na katerem se bo predstavilo 28 ilustratork ter ilustratorjev starejše in mlajše generacije.

The Horrors

Četrtek, 30. november

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Bert, v kateri spremljamo pilota papirnatega zmaja, ki ga je sestavil sam. Lik pilota Berta je navdihnil življenjepis Samuela Franklina Codyja (1867-1913), cirkusanta, izdelovalca papirnatih zmajev, ki se je v mladosti pridružil potujočemu cirkusu, kasneje pa ustanovil svoje lastno potujoče gledališče. Režija: Katja Povše

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Tuga Šušnika z naslovom Kvazimodo (1971-2017), ki se osredotoča na njegova manj znana, manjkrat videna ali prvič prikazana dela iz zasebnih in javnih zbirk. Kustosinja razstave: Mateja Podlesnik

Abrakadabra, 2001 - 2007

V MGLC Ljubljana bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Borisa Jesiha z naslovom Povezave, s poudarkom na grafiki in delih na papirju. Kot nagrajenec 13. mednarodnega grafičnega bienala leta 1979 je opozoril nase s serijo litografij, ki jih hranijo v zbirki MGLC. Na razstavi so ob litografijah na ogled tudi risbe, slike in fotografije, s katerimi poudarjajo povezave v njegovem ustvarjalnem procesu in med njegovimi deli. Kustosinja razstave: mag. Breda Škrjanec

Tihi prah, 1985

V Zelenici (Rog) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Glitch, na kateri se bodo predstavili štirje umetniki mlajše generacije: Anže Sever, Boris Beja, Staš Kleindienst in Tomo Stanič. Osrednja tema razstave je "glitch," toda ne nujno v obliki splošno vzpostavljene rabe termina, kot napake v digitalnem mediju.

Petek, 1. december

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera dramske predstave Kralj Matevžek Prvi, ki je nastala po istoimenskem romanu poljskega pisatelja Janusza Korczaka. Govori o fantu, ki po smrti očeta - kralja komaj enajstleten zasede prestol. Kljub poskusom, da bi vladal po lastni pameti in pravično, ne more mimo ministrov, ki hočejo stvari voditi po svoje. Da bi naredil državo po meri ljudi, ustanovi otroški parlament. Režija: Anja Suša

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Krasni novi svet, ki je nastala po motivih istoimenskega romana Aldousa Huxleyja v odrski priredbi in režiji Barbare Pie Jenič. Uprizoritev sledi Huxleyjevi viziji prihodnosti, a jo posodablja in kontekstualizira gle­de na stanje tehnološkega napredka v današnji družbi in predvidevanja glede prihodnosti. Zato večina dramskih oseb nastopa zgolj virtualno in vstopa v igralni prostor prek zaslona oziroma holograma.

© Peter Uhan

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili britanski psihadeliki The Horrors, ki bodo predstavili svoj peti album V. Gosta: argentinski dvojec Mueran Humanos

2GP-RRVAzrQ

Sobota, 2. december

V Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 17.00 odprli III. decembrski sejem ilustracije, na katerem se bo predstavilo 28 ilustratork in ilustratorjev starejše in mlajše generacije, med njimi tudi Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec in Marjanca Jemec Božič.

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Oscarja Wilda Jetniška balada, ki je nastala v koprodukciji Društva za umetnost AVGUS, Društva ŠKUC in Mini teatra. Odrska postavitev recitala je preplet dveh zvrsti: glasbene in literarne. Balada kot literarna zvrst je rdeča nit, zgodba, ki je tudi osnovni dramaturški lok celotne gledališke postavitve. Če balada predstavlja svet ječe, zaprtosti, zatohlosti, nesvobode in smrti, so pete pesmi njen kabaretski antipod svobode, hrepenenja, utopije in dekadence. Gre za dva solo nastopa, ki se nadgrajujeta, povezuje pa ju tretji plan, kontrabas. Tu je še četrti plan, likovne podobe iz obdobja simbolizma in dekadence, projicirane na črno steno v ozadju odra. Režija: Ivan Peternelj

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera tragikomične igre Mileta Koruna Sveti mož, v kateri spremljamo zgodbo razpadajoče meščanske družine, ki jo avtor postmodernistično prekinja z absurdističnimi, ludističnimi in satiričnimi dialogi, ki kolobarijo od intimnih do političnih intrig. Režija: Matjaž Zupančič