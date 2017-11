Ko oče v družino pripelje šestnajstletnika

Drugi celovečerec v angleškem jeziku, grškega mojstra Yorgosa Lanthimosa, so označili kot mešanico grške tragedije, eksistencialne grozljivke in hitchcockovske psihodrame

V kinematografih si lahko ogledate psihološko grozljivko Ubijanje svetega jelena v režiji grškega mojstra Yorgosa Lanthimosa, ki je v svojem drugem angleško govorečem filmu spet združil moči s Colinom Farrellom, a se je tokrat z njim podal na temačnejšo pot kot v prejšnjem filmu Jastog. Film so označili za mešanico grške tragedije, eksistencialne grozljivke in hitchcockovske psihodrame.

Priznani srčni kirurg Steven in njegova žena Anna, cenjena oftalmologinja, živita srečno in mirno družinsko življenje s svojima otrokoma, štirinajstletno Kim in dvanajstletnim Bobom. Steven skrivaj prijateljuje z Martinom, šestnajstletnim fantom, ki je nedavno ostal brez očeta. Dogodki začnejo dobivati zlovešč pridih, ko Steven fanta predstavi svoji družini, saj v njihov urejeni svet vdre nemir. Če ne želi izgubiti vsega, kar je zgradil skupaj s svojo družino, mora Steven sprejeti šokantno odločitev...

"Ko sva začela pisati scenarij in razmišljati o zgodbi, sva ugotovila, da obstajajo vzporednice z Evripidovo tragedijo Ifigenija v Avlidi. Zdelo se mi je, da bi bilo zanimivo vzpostaviti dialog z nečim, kar je tako zakoreninjeno v zahodno kulturo. Raziskati sem hotel teme pravice, izbire, človeške narave in človeškega vedenja; kako se ljudje spopadajo z velikimi dilemami … Z večino svojih filmov sem poskušal ustvariti nekaj, kar je izmenično smešno, grozno, tragično in nasilno. Ta film je nekakšna komedija in na snemanju smo se zelo zabavali," pravita Yorgos Lanthimos in Efthymis Filippou.

Ubijanje svetega jelena je svobodna priredba Evripidove tragedije, v kateri kralj Agamemnon ubije svetega jelena boginje Artemide, nato pa mora za poplačilo dolga, žrtvovati svojo hčerko Ifigenijo. V filmu se glavni junak znajde v podobni dilemi, a ta režiserju služi predvsem kot okvir za širšo zgodbo.

Yorgosa Lanthimosa poleg Athine Rachel Tsangari uvrščajo med osrednje predstavnike novega vala grškega filma, ki je Grčijo pred leti znova postavil na svetovni filmski zemljevid. Rodil se je leta 1973 v Atenah, kjer je študiral filmsko in televizijsko režijo. Njegov celovečerni prvenec Kinetta je bil prikazan na filmskih festivalih v Torontu in Berlinu, kjer je požel številne kritiške pohvale, mednarodno slavo pa je doživel z drugim celovečercem, Podočnik (2009), ki je prejel nagrado posebni pogled v Cannesu, vodomca na ljubljanskem LIFFu in nominacije za tujejezičnega oskarja leta 2011. Film Alpe je na Beneškem festivalu prejel nagrado za najboljši scenarij. Leta 2015 je posnel distopično ljubezensko zgodbo Jastog, prvi film v angleškem jeziku, v katerem sta nastopila Colin Farrell in Rachel Weisz. Film je osvojil nagrado žirije v Cannesu, evropsko filmsko nagrado za scenarij in kostumografijo ter nominacijo za oskarja za najboljši izvirni scenarij. Ubijanje svetega jelena je Lanthimosov peti celovečerec in njegov drugi film v angleškem jeziku. Letošnjo pomlad je končal snemanje svojega najnovejšega filma, kostumske drame z Emmo Stone in Rachel Weisz z naslovom The Favourite.

