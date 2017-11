Študentom ljubljanske medicinske fakultete prva nagrada Evropske komisije

Nagrajeni za Projekt Imuno o ozaveščanju pomembnosti cepljenja

Nagrajeni študenti ljubljanske medicinske fakultete

© Uroš Abram

Evropska komisija vsako leto podeli nagrade najboljšim projektom nevladnih organizacij s področja zdravstva. Vsako leto izberejo drugo področje. Leta 2015 so nagrado podelili za področje ukrepanja proti širjenju virusa ebola, lani za dejavnost na področju ozaveščanja o odpornosti bakterij na antibiotike. Letos je bilo na vrsti cepljenje.

In prvo priznanje, ki vključuje tudi denarno nagrado v višini 20 tisoč evrov, so letos prejeli študenti medicine z ljubljanske Medicinske fakultete, združeni v projekt Imuno. Gre za skupino prostovoljcev, ki aktivno osveščajo ljudi o pomembnosti cepljenja in se borijo proti poplavi lažnih informacij o škodljivosti cepljenja na spletu.

Podrobneje smo o njihovih prizadevanjih v Mladini pisali aprila letos.