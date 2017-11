Bolan naj bo?

Kaj se bo zgodilo z edinim študentskim zdravstvenim domom?

Komaj so si študenti izborili vrnitev izbrisanih pravic, se že ponovno kaže nova grožnja študentski dobrobiti – ukinitev samostojnega študentskega zdravstvenega doma v Ljubljani. Novica ni presenetila zgolj študentov, saj je tudi vodstvo zdravstvenega doma za namero izvedelo slučajno. Iz dopisa, ki ga je zdravstveni dom sprejel 26.10. letos, so izvedeli, da naj bi se študentski zdravstveni dom pripojil Zdravstvenim domom Ljubljana.

Do sestanka z ministrstvom postopka okoli zapiranje v.d. direktorica zdravstvenega doma Mateja Ana Grulja, ne želi uradno komentirati. Sestanek bo navkljub zahtevi vodstva zdravstvenega doma potekal brez prisotnosti ministrice Moljke Kolar Celarc.

Neuradno naj bi namero o ukinitvi zdravstvenega doma direktorici potrdil tudi župan Zoran Janković. Osnutek sprememb občinskega prostorskega akta predvideva sicer »odstranitev obstoječega zdravstvenega doma z namenom povezave Rimske in Aškerčeve.« Hkrati pa isti akt predvideva, da so lahko objekti ob Aškerčevi »namenjeni zgolj izobraževanju ali znanstvenoraziskovalni dejavnosti.«

Teren za ukinitev študentskega zdravstvenega doma je pripravil pred kratkim sprejeti Zakon o zdravstveni dejavnosti. Iz slednjega je bil črtan del 9. člena, ki predvideva obstoj zdravstvenega doma za študente. V primeru ukinitve naj bi študentski zdravstveni dom pripojili ljubljanskim. Neuradno naj bi se ljubljanski zdravstveni domovi zaradi pomanjkanja prostora in sredstev otepali pripojitve študentskega.

Ukinitev študentskega zdravstvenega doma sicer nima strokovnega ozadja. Število vseh obiskov zdravstvenega doma je lani preseglo 90 tisoč, med njimi tudi tisoč petsto tujih študentov. V domu, kjer je poleg zdravstvenih delavcev zaposlenih 18 specialistov zdravnikov, nudijo splošno, zobozdravniško, psihiatrično, ginekološko in psihološko pomoč. V zadnjem letu so opravili tudi 9 tisoč sistematskih pregledov.

Tako vprašanje resničnih vzrokov ostaja nepojasnjeno – z ministrstva za zdravje so sporočili, da » še nismo sprejeli dokončne odločitve glede nadaljnjega statusa Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani.« Medtem so nam z Mestne občine Ljubljana sporočili, da bo »stavba na Aškerčevi zdravstveni dom še naprej.« V izjavi so dodali še to, da se nameravajo sestati s ŠOU v Ljubljani in društvom Iskra.

Svoje pa imajo za povedati tudi študenti. ŠOU v Ljubljani je pozval tako pristojno Ministrstvo kot tudi MOL k »najhitrejšemu odgovoru in pojasnitvi stanja.« Študentske Iskre Tonja Jerele nam je povedala, »da smo se s Študentsko organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo UL in študentskimi društvi dogovorili tako za zbiranje podpisov za peticijo zoper ukinitve študentskega zdravstvenega doma kakor tudi za ozaveščanje na terenu.« Ne izključujejo niti protesta.

Več o vprašanju študentskega zdravstvenega doma bo javnost izvedela po sestankih vodstva zdravstvenega doma z ministrstvom ter po sestanku Mestne občine Ljubljana s ŠOUL in društvom Iskra.