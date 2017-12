Beli moški v paniki

Jezni, panični, divji, nestrpni, agresivni moški so dobili še zadnji udarec – zdaj žensk ne bodo smeli več niti spolno nadlegovati

Shod proti redefiniciji zakonske zveze v Ljubljani 3. marca 2015

© Borut Krajnc

Nekoč – od sredine 19. stoletja pa vse tja do šestdesetih let prejšnjega stoletja – so črnce na odru igrali belci. Tudi v filmih so črnce igrali kar belci. Vsaj na začetku, še v Griffithovi falirani klasiki Rojstvo naroda (1915). Obraze so si premazali – počrnili. In že so bili črnci. Temu so rekli blackface. Jasno, blackface danes ni več sprejemljiv, saj velja za rasizem. Toda obstajal je tudi spolni »blackface«: ženske so nekoč na odrih – včasih pa tudi v filmih, resda bolj parodično – igrali kar moški. Danes to ni več sprejemljivo. To bi veljalo za spolno diskriminacijo, če ne že kar za spolni rasizem.