Teden življenja v animaciji

V Kinodvoru, Slovenski kinoteki in Stari elektrarni bo med 4. in 10. decembrom potekala 14. Animateka, ki bo postregla z rekordno bero animiranih filmov

Z ljubeznijo, Vincent: Van Goghova skrivnost

Med 4. in 10. decembrom bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 14. mednarodni festival animiranega filma Animateka, na katerem bodo predvajali 409 kratkih animiranih filmov in 9 celovečercev za odrasle in otroke. Za likovno podobo festivala je poskrbela francoska grafična umetnica Caroline Sury, v fokusu bo italijanski animirani film, s svojimi programi pa se bodo predstavili tudi letošnji žiranti: Jair Salvador Alvarez, Rao Heidmets Robert Löbel, Caroline Sury in Igor Kovalyov.

Festival bodo odprli 4. decembra ob 20.30 v Kinodvoru s projekcijo kratkega filma Če nisem, ne morem biti (r. Mario Torrecillas) in celovečerca Z ljubeznijo, Vincent: Van Goghova skrivnost (r. Dorota Kobiela, Hugh Welchman), prvega v celoti v olju naslikanega celovečernega filma, ki izjemno življenjsko zgodbo Vincenta van Gogha prenese na platno z oživljanjem njegovih platen. V Kinodvorovi galeriji bodo ob 22.00 odprli razstavo izrezank rezidenčne umetnice Carloine Sury, v Galeriji Alkatraz pa si lahko ogledate njene stripe, risbe in grafike.

V naslednjih dneh se bodo zvrstili še celovečerci Jajca! (animirani dokumentarec v režiji Penny Lane o ekscentričnem znanstveniku dr. Johnu Romulusu Brinkleyju), Lep dan še naprej (kitajska gangsterska črna komedija v režiji Liu Jiana), Dekle brez rok (minimalistična animirana priredba klasike bratov Grimm francoskega avtorja Sebastiena Laudenbacha), Konji na oknu (Poetično perzijsko razodetje Rosie Ming) (zgodba o iskanju identitete, kanadske avtorice Ann Marie Fleming), Louise pozimi (rahločutna pripoved o življenju, francoskega mojstra Jean-Francoisa Laguionieja), Zombilenij (priredba po stripu francoskih avtorjev Arthurja de Pinsa in Alexisa Ducorda), Lihožerci (češka 3D animirana priredba knjižne uspešnice Pavla Šruta) in Medvedek Paddington 2 (igrano-animirana družinska komedija, nastala po knjižnih klasikah Michaela Bonda v režiji Paula Kinga).

V fokusu letošnje Animateke bo retrospektiva italijanskega animiranega filma. V osmih sklopih bodo na ogled najboljši italijanski animirani filmi - od animiranih biserov iz 40. let prejšnjega stoletja - prek svetovno znanih mojstrov - do sodobnih talentov. Med njimi bo tudi prvi od treh celovečercev, ki jih je produciral in realiziral Bruno Bozzetto, in sicer West and Soda (1965), genialna in ironična animirana parodija vesterna, ki pomeni uvod v dobo velikih uspehov špageti vesterna. Italijanskemu animiranemu filmu je posvečena tudi razstava v Italijanskem inštitutu za kulturo, ki predstavlja zakulisje nastajanja filmov v različnih tehikah animiranja, od risane animacije, kolaža in lutk, do mešane tehnike in računalniške animacije.

V tekmovalnem programu vzhodno in srednjeevropskih filmov in tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope, bodo na ogled najboljši novi kratki animrani filmi, ki se potegujejo za nagrado občinstva D'SAF!, veliko nagrado mednarodne žirije in za Mladi talent, nagrado Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in ALUO v Ljubljani. V okviru programa Evropske šole animiranega filma se bo predstavil Animacijski studio Akademije za likovno umetnost na Dunaju, Svetovni jagodni bo v štirih programih predstavil glabalno selekcijo najboljših kratkih animiranih filmov, na ogled bodo tudi najboljši animirani dokumentarci, vzgojno-izobraževalni program Slon pa letos pripravlja tudi tematski družinski program "Animirane živali«. Živali, ki nastopajo in imajo v filmih glavno vlogo, vam bodo razkrile marsikatero zabavno, ganljivo in poučno zgodbo.

Drugo leto zapored bo v Stari mestni elektrarni potekala platforma za profesionalno občinstvo AnimatekaPRO s serijo predavanj, okroglih miz, predstavitev in pogovorov z avtorji, letos prvič v ekskluzivnem partnerstvu s platformo Visegrad Animation Forum predstavlja "pitching" projektov v nastajanju iz držav bivše Jugoslavije.